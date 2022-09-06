06 сентября 2022

В тюменском МФЦ незаконно регистрировали иностранцев

В Тюмени сотрудница МФЦ незаконно регистрировала иностранцев в своей квартире
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Сотрудница тюменского МФЦ зарегистрировала в своей квартире 11 иностранцев Фото:

Сотрудница тюменского МФЦ незаконно зарегистрировала в своей квартире 11 иностранных граждан. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что за это женщине грозит три года колонии.

«Установлено, что с апреля по июнь 2022 года женщина, являясь сотрудником МФЦ и осуществляя работу по приему уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, незаконно зарегистрировала 11 иностранных граждан в своей квартире за денежное вознаграждение в размере 2 тыс. рублей за каждого. Указанные незаконные действия привлекли внимание отдела миграции УМВД России по г. Тюмени и были пресечены», — сообщает областная прокуратура.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ленинский суд Тюмени.

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Сотрудница тюменского МФЦ незаконно зарегистрировала в своей квартире 11 иностранных граждан. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что за это женщине грозит три года колонии. «Установлено, что с апреля по июнь 2022 года женщина, являясь сотрудником МФЦ и осуществляя работу по приему уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, незаконно зарегистрировала 11 иностранных граждан в своей квартире за денежное вознаграждение в размере 2 тыс. рублей за каждого. Указанные незаконные действия привлекли внимание отдела миграции УМВД России по г. Тюмени и были пресечены», — сообщает областная прокуратура. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ленинский суд Тюмени.
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