В тюменском МФЦ незаконно регистрировали иностранцев

В Тюмени сотрудница МФЦ незаконно регистрировала иностранцев в своей квартире

Сотрудница тюменского МФЦ зарегистрировала в своей квартире 11 иностранцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудница тюменского МФЦ незаконно зарегистрировала в своей квартире 11 иностранных граждан. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что за это женщине грозит три года колонии.

«Установлено, что с апреля по июнь 2022 года женщина, являясь сотрудником МФЦ и осуществляя работу по приему уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, незаконно зарегистрировала 11 иностранных граждан в своей квартире за денежное вознаграждение в размере 2 тыс. рублей за каждого. Указанные незаконные действия привлекли внимание отдела миграции УМВД России по г. Тюмени и были пресечены», — сообщает областная прокуратура.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ — фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Ленинский суд Тюмени.