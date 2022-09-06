Тюменка выпала из окна многоэтажки и погибла

Жительница Тюмени выпала из окна многоэтажного дома

ЧП произошло на улице Широтной в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Тюмени выпала из окна девятиэтажного дома. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень». В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что тюменка погибла.

«Широтная 51. Девушка выпала из окна 9 этажа», — указано в публикации.

В департаменте здравоохранения Тюменской области агентству сообщили о том, что к месту ЧП выезжала бригада скорой помощи. «Вызов поступил 7 сентября в 10:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:23. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили URA.RU в региональном депздраве.

В региональное управление СК направлен запрос. Ответ на него ожидается.