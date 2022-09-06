06 сентября 2022

Тюменка выпала из окна многоэтажки и погибла

Жительница Тюмени выпала из окна многоэтажного дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Красноярска, многоэтажка, жилье, здание
ЧП произошло на улице Широтной в Тюмени Фото:

Жительница Тюмени выпала из окна девятиэтажного дома. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень». В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что тюменка погибла.

«Широтная 51. Девушка выпала из окна 9 этажа», — указано в публикации.

В департаменте здравоохранения Тюменской области агентству сообщили о том, что к месту ЧП выезжала бригада скорой помощи. «Вызов поступил 7 сентября в 10:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:23. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили URA.RU в региональном депздраве.

В региональное управление СК направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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Жительница Тюмени выпала из окна девятиэтажного дома. Об этом сообщили пользователи паблика «ЧС Тюмень». В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что тюменка погибла. «Широтная 51. Девушка выпала из окна 9 этажа», — указано в публикации. В департаменте здравоохранения Тюменской области агентству сообщили о том, что к месту ЧП выезжала бригада скорой помощи. «Вызов поступил 7 сентября в 10:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 10:23. Медики боролись за жизнь пациента — проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти его не удалось», — сообщили URA.RU в региональном депздраве. В региональное управление СК направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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