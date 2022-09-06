Бывшего замначальника тюменского УФСИН отправили в колонию строгого режима

Центральный суд Тюмени признал виновным в получении взяток бывшего заместителя начальника регионального УФСИН Андрея Рукосмотрова и приговорил его к трем годам колонии строго режима. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
«Суд лишил Андрея Рукосмотрова свободы сроком на 3 года со штрафом 3,6 млн рублей. Отбывать наказание он будет в ИК строго режима. Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на 3 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
Рукосмотров также был лишен звания подполковник внутренней службы. Как установило следствие, с 2015 по 2018 годы он получал деньги и ценные вещи за то, что помогал одному из коммерсантов заключать госконтракты по завышенным ценам на закупку ингредиентов для производства киселя. Мужчина полностью признал вину в получении взяток на общую сумму 360 тыс. рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени по подозрению в коррупции был задержан заместитель начальника УФСИН по Тюменской области Андрей Рукосмотров. Суда он дожидался под домашним арестом.
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