Бывшего замначальника тюменского УФСИН отправили в колонию строгого режима

Андрей Рукосмотров признан виновным в получении взяток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центральный суд Тюмени признал виновным в получении взяток бывшего заместителя начальника регионального УФСИН Андрея Рукосмотрова и приговорил его к трем годам колонии строго режима. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Суд лишил Андрея Рукосмотрова свободы сроком на 3 года со штрафом 3,6 млн рублей. Отбывать наказание он будет в ИК строго режима. Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на 3 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Рукосмотров также был лишен звания подполковник внутренней службы. Как установило следствие, с 2015 по 2018 годы он получал деньги и ценные вещи за то, что помогал одному из коммерсантов заключать госконтракты по завышенным ценам на закупку ингредиентов для производства киселя. Мужчина полностью признал вину в получении взяток на общую сумму 360 тыс. рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени по подозрению в коррупции был задержан заместитель начальника УФСИН по Тюменской области Андрей Рукосмотров. Суда он дожидался под домашним арестом.