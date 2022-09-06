Пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погиб после того, как машина на полном ходу врезалась в дерево на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. Об этом URA.RU сообщили в областной Госавтоинспекции.
«Один человек погиб, трое ранены в ДТП на 76-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Здесь в кювет съехал автомобиль. ВАЗ-2112 въехал в сосну, повалив ее, остановился в лесном массиве. В автомобиле находились водитель и трое пассажиров, это молодые люди в возрасте примерно 20-25-ти лет. По предварительным данным, скончался 21-летний пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что еще двое пассажиров и водитель легковушки были ранены и доставлены в одну из тюменских больниц. По словам очевидцев, они получили тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.
Смертельное ДТП произошло на 76-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда
УГИБДД по Тюменской области
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Пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погиб после того, как машина на полном ходу врезалась в дерево на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. Об этом URA.RU сообщили в областной Госавтоинспекции. «Один человек погиб, трое ранены в ДТП на 76-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Здесь в кювет съехал автомобиль. ВАЗ-2112 въехал в сосну, повалив ее, остановился в лесном массиве. В автомобиле находились водитель и трое пассажиров, это молодые люди в возрасте примерно 20-25-ти лет. По предварительным данным, скончался 21-летний пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что еще двое пассажиров и водитель легковушки были ранены и доставлены в одну из тюменских больниц. По словам очевидцев, они получили тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.