06 сентября 2022

В смертельном ДТП на трассе под Тюменью погиб человек. Фото

На трассе под Тюменью произошло смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
В аварии погиб один из пассажиров автомобиля Фото:

Пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погиб после того, как машина на полном ходу врезалась в дерево на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. Об этом URA.RU сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Один человек погиб, трое ранены в ДТП на 76-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Здесь в кювет съехал автомобиль. ВАЗ-2112 въехал в сосну, повалив ее, остановился в лесном массиве. В автомобиле находились водитель и трое пассажиров, это молодые люди в возрасте примерно 20-25-ти лет. По предварительным данным, скончался 21-летний пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что еще двое пассажиров и водитель легковушки были ранены и доставлены в одну из тюменских больниц. По словам очевидцев, они получили тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Смертельное ДТП произошло на 76-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погиб после того, как машина на полном ходу врезалась в дерево на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. Об этом URA.RU сообщили в областной Госавтоинспекции. «Один человек погиб, трое ранены в ДТП на 76-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Здесь в кювет съехал автомобиль. ВАЗ-2112 въехал в сосну, повалив ее, остановился в лесном массиве. В автомобиле находились водитель и трое пассажиров, это молодые люди в возрасте примерно 20-25-ти лет. По предварительным данным, скончался 21-летний пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что еще двое пассажиров и водитель легковушки были ранены и доставлены в одну из тюменских больниц. По словам очевидцев, они получили тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...