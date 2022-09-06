В смертельном ДТП на трассе под Тюменью погиб человек. Фото

На трассе под Тюменью произошло смертельное ДТП

07 сентября 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

В аварии погиб один из пассажиров автомобиля Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погиб после того, как машина на полном ходу врезалась в дерево на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. Об этом URA.RU сообщили в областной Госавтоинспекции. «Один человек погиб, трое ранены в ДТП на 76-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Здесь в кювет съехал автомобиль. ВАЗ-2112 въехал в сосну, повалив ее, остановился в лесном массиве. В автомобиле находились водитель и трое пассажиров, это молодые люди в возрасте примерно 20-25-ти лет. По предварительным данным, скончался 21-летний пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что еще двое пассажиров и водитель легковушки были ранены и доставлены в одну из тюменских больниц. По словам очевидцев, они получили тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. Смертельное ДТП произошло на 76-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда УГИБДД по Тюменской области

Пассажир автомобиля ВАЗ-2112 погиб после того, как машина на полном ходу врезалась в дерево на автодороге Тюмень — Нижняя Тавда. Об этом URA.RU сообщили в областной Госавтоинспекции. «Один человек погиб, трое ранены в ДТП на 76-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда. Здесь в кювет съехал автомобиль. ВАЗ-2112 въехал в сосну, повалив ее, остановился в лесном массиве. В автомобиле находились водитель и трое пассажиров, это молодые люди в возрасте примерно 20-25-ти лет. По предварительным данным, скончался 21-летний пассажир», — сообщили агентству в УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что еще двое пассажиров и водитель легковушки были ранены и доставлены в одну из тюменских больниц. По словам очевидцев, они получили тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.