Берлускони и Меркель могли бы стать посредниками между Путиным и Киевом

Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что мог бы стать посредником между Путиным и Украиной

08 сентября 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Сильвио Берлускони заявил о желании стать посредником между РФ и Украиной Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai1. «Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — цитирует Сильвио Берлускони РИА «Новости». Также он заявил, что сожалеет о том, что Москва укрепляет отношения с Китаем вместо сближения с Евросоюзом. Кроме того, итальянский экс-премьер отметил, что западные санкции не заставили Россию терпеть экономические потери. «Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», — заключил он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условие для возобновления переговоров с Украиной. В Кремле раскрыли, чем закончится спецоперация. В США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта.

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai1. «Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — цитирует Сильвио Берлускони РИА «Новости». Также он заявил, что сожалеет о том, что Москва укрепляет отношения с Китаем вместо сближения с Евросоюзом. Кроме того, итальянский экс-премьер отметил, что западные санкции не заставили Россию терпеть экономические потери. «Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», — заключил он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условие для возобновления переговоров с Украиной. В Кремле раскрыли, чем закончится спецоперация. В США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта.