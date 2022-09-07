07 сентября 2022

Берлускони и Меркель могли бы стать посредниками между Путиным и Киевом

Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что мог бы стать посредником между Путиным и Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com. , берлускони сильвио
Сильвио Берлускони заявил о желании стать посредником между РФ и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai1.

«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — цитирует Сильвио Берлускони РИА «Новости». Также он заявил, что сожалеет о том, что Москва укрепляет отношения с Китаем вместо сближения с Евросоюзом.

Кроме того, итальянский экс-премьер отметил, что западные санкции не заставили Россию терпеть экономические потери. «Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», — заключил он.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условие для возобновления переговоров с Украиной. В Кремле раскрыли, чем закончится спецоперация. В США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта.

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Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai1. «Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — цитирует Сильвио Берлускони РИА «Новости». Также он заявил, что сожалеет о том, что Москва укрепляет отношения с Китаем вместо сближения с Евросоюзом. Кроме того, итальянский экс-премьер отметил, что западные санкции не заставили Россию терпеть экономические потери. «Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», — заключил он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условие для возобновления переговоров с Украиной. В Кремле раскрыли, чем закончится спецоперация. В США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта.
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