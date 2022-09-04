Кремль раскрыл, чем закончится спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине закончится переговорами России и Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любая конфронтация заканчивается разрядкой, и любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз», — так Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о налаживании отношений со странами Запада.
По словам пресс-секретаря, скорее всего переговорный процесс начнется поздно. Однако Россия к тому времени «уже будет иметь науку вести с ними диалог», — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они закончились безрезультатно. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.
Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Тем временем страны Запада активно оказывают военную поддержку ВСУ и проводят масштабную санкционную кампанию против РФ.
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Спецоперация на Украине закончится переговорами России и Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Любая конфронтация заканчивается разрядкой, и любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз», — так Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о налаживании отношений со странами Запада. По словам пресс-секретаря, скорее всего переговорный процесс начнется поздно. Однако Россия к тому времени «уже будет иметь науку вести с ними диалог», — добавил он. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они закончились безрезультатно. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Тем временем страны Запада активно оказывают военную поддержку ВСУ и проводят масштабную санкционную кампанию против РФ.