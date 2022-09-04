Кремль раскрыл, чем закончится спецоперация РФ на Украине

Песков: спецоперация на Украине закончится за столом переговоров

Россия подготовится к диалогу с Западом, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине закончится переговорами России и Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любая конфронтация заканчивается разрядкой, и любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров. Так будет и на этот раз», — так Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о налаживании отношений со странами Запада.

По словам пресс-секретаря, скорее всего переговорный процесс начнется поздно. Однако Россия к тому времени «уже будет иметь науку вести с ними диалог», — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. С этого момента обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они закончились безрезультатно. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.

Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Тем временем страны Запада активно оказывают военную поддержку ВСУ и проводят масштабную санкционную кампанию против РФ.