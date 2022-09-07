Глава Запорожья Балицкий: Киев «выжигает» область от безысходности

Глава ВГА Запорожья Балицкий: Киев обстреливает ЗАЭС от безысходности

08 сентября 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Киев не сможет вернуть контроль над Запорожьем, заявил Евгений Балицкий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Украинские власти отдают приказ обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы превратить область в «выжженную землю», так как в Киеве понимают, что вернуть контроль над регионом невозможно. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий. «Они знают прекрасно, что уже их не вернут: ни людей, ни территории. Поэтому Киев будет делать все, чтобы это была выжженная земля. Мы имеем дело с фашизмом», — заявил Евгений Балицкий в интервью «Известиям». По его словам, существует риск, что работу ЗАЭС придется вынужденно остановить. Украинская сторона продолжит обстрелы станции, а это чревато попаданием в хранилище, которое уже приведет к повышению радиоактивного фона на этих территориях, добавил он. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на ЗАЭС. Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил о попадании снаряда ВСУ в энергоблок станции.

Украинские власти отдают приказ обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы превратить область в «выжженную землю», так как в Киеве понимают, что вернуть контроль над регионом невозможно. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий. «Они знают прекрасно, что уже их не вернут: ни людей, ни территории. Поэтому Киев будет делать все, чтобы это была выжженная земля. Мы имеем дело с фашизмом», — заявил Евгений Балицкий в интервью «Известиям». По его словам, существует риск, что работу ЗАЭС придется вынужденно остановить. Украинская сторона продолжит обстрелы станции, а это чревато попаданием в хранилище, которое уже приведет к повышению радиоактивного фона на этих территориях, добавил он. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя разочаровался из-за результата работы МАГАТЭ на ЗАЭС. Он отметил, что организация не может обвинить Украину в обстреле станции, что становится главным недостатком доклада. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МАГАТЭ скрывает вину Киева в обстрелах ЗАЭС. Глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил о попадании снаряда ВСУ в энергоблок станции.