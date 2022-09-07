Губернатор Моор выделил бюджетные деньги на помощь детям-беженцам из ЛДНР

Власти Тюменской области выделили средства на помощь детям-беженцам в учебе и адаптации к нормам поведения в России

Детей из ЛДНР и Украины подтянут по учебе и помогут социализироваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Грант в 500 тысяч рублей на конкурсе губернатора Тюменской области получил проект по социализации детей беженцев, прибывших в регион из ЛДНР и Украины. Информация представлена на профильном сайте.

«Победитель конкурса: проект по адаптации детей беженцев и вынужденных переселенцев с Украины к российской системе образования, призванный восполнить пробелы в знаниях, а также легко перейти с украинских образовательных стандартов на российские. Запрашиваемая сумма: 500 000 рублей», — говорится в карточке проекта, поданного на специальный конкурс грантов губернатора Тюменской области.

Полмиллиона рублей авторам проекта (детский социальный центр «Капельки дождя») выделят из бюджета Тюменской области. На эти деньги детям окажут несколько видов помощи. Как отмечают организаторы, многие из приехавших в Тюмень несовершеннолетних беженцев имеют существенные пробелы в знаниях. Для них будут проводить дополнительные уроки по русскому и математике.

Детям будут рассказывать о нормах поведения и ценностях, принятых в России. Проведут работу по воспитанию «чувства принадлежности не только к своей семье, но и к сообществу детей и взрослых других национальностей, в бытовой и школьной сферах». Помимо этого, специалисты займутся профилактикой агрессивного поведения и буллинга в школе.

Беженцы начали активно прибывать в РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Большинство приезжающих — это женщины, дети и старики. В России им оказывают разностороннюю поддержку, включая социальную, медицинскую и материальную помощь.