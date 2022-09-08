В Курган из Донбасса приедет «армия Путина». Фото

В рамках мотопробега «Донбасс—Кузбасс» в Курган приедут байкеры «Ночные волки»

09 сентября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Курган посетят байкеры «Ночные волки» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках мотопробега «Донбасс—Кузбасс» в Курган из Горловки Донецкой Народной республики приедет команда байк-клуба «Ночные волки», которых называют «армией Путина». Байкеры планируют посетить обелиск Победы, храм и ледовую арену. Об этом сообщается на сайте администрации города. «В Курган мотопробег прибудет ориентировочно 10 сентября. 11 сентября у участников пробега запланировано возложение цветов к обелиску Победы и к Мемориалу курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, посещение кафедрального собора Святого Александра Невского и ледовой арены «Юность», — говорится на сайте мэрии. Участникам мотопробега «Донбасс—Кузбасс» предстоит проехать более пяти тысяч километров. Байкеры посетят девять городов России: Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Магнитогорск, Курган, Омск, Новосибирск и Кемерово. Акция проводится с целью возрождения историко-культурных ценностей и увековечения памяти героев Великой Отечественной войны. Также мотопробег способствует укреплению дружбы между регионами и пропаганде здорового образа жизни. Байк-клуб «Ночные волки» находится в санкционном списке США. Президент клуба Александр Залдастанов, известный по прозвищу «Хирург», получил орден Почета лично от президента РФ Владимира Путина. Одним из почетных лидеров «Ночных волков» является глава Чечни Рамзан Кадыров. Курган посетят участники мотопробега «Донбасс—Кузбасс» «Ночные волки» Фото: мотоклуб «Ночные Волки» Байкеры мотоклуба «Ночные волки» возложат цветы к обелиску Победы в Кургане Фото: пресс-служба Правительства Кемеровской области и мотоклуба «Ночные Волки»

В рамках мотопробега «Донбасс—Кузбасс» в Курган из Горловки Донецкой Народной республики приедет команда байк-клуба «Ночные волки», которых называют «армией Путина». Байкеры планируют посетить обелиск Победы, храм и ледовую арену. Об этом сообщается на сайте администрации города. «В Курган мотопробег прибудет ориентировочно 10 сентября. 11 сентября у участников пробега запланировано возложение цветов к обелиску Победы и к Мемориалу курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, посещение кафедрального собора Святого Александра Невского и ледовой арены «Юность», — говорится на сайте мэрии. Участникам мотопробега «Донбасс—Кузбасс» предстоит проехать более пяти тысяч километров. Байкеры посетят девять городов России: Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Магнитогорск, Курган, Омск, Новосибирск и Кемерово. Акция проводится с целью возрождения историко-культурных ценностей и увековечения памяти героев Великой Отечественной войны. Также мотопробег способствует укреплению дружбы между регионами и пропаганде здорового образа жизни. Байк-клуб «Ночные волки» находится в санкционном списке США. Президент клуба Александр Залдастанов, известный по прозвищу «Хирург», получил орден Почета лично от президента РФ Владимира Путина. Одним из почетных лидеров «Ночных волков» является глава Чечни Рамзан Кадыров.