В Курганской области определился город с самой низкой явкой на выборах

Катайск в Курганской области стал городом-аутсайдером по явке на выборах в регионе

Довыборы начались 11 сентября в 8 часов утра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Катайск (Курганская область) оказался в городах-аутсайдерах по явке на проходящих в регионе выборах. Довыборы в городские думы проходят в Шадринске, Кургане и Катайске. Статистика приведена в официальном telegram-канале избирательной комиссии Курганской области.

«Всего на данный момент проголосовали 1427 человек. На дополнительных выборах в городскую думу Катайска явка составила 2,64%. В это время в Кургане явка составляет 2,82%, а в Шадринске — 6,21%», — приводится в статистике.

На 7 депутатских мандатов претендуют 25 кандидатов от таких партий, как «Единая Россия (7 человек), «Справедливая Россия — Патриоты за правду» (6), «Коммунистическая партия РФ» (4), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (1). За ходом голосования в избирательных участках следят наблюдатели, которых назначили зарегистрированные кандидаты и субъекты общественного контроля.

В Курганской области проходят дополнительные выборы в городские думы. Избирательные участки открылись в 8 часов утра 11 сентября, в единый день выборов.