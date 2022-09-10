На места скандально ушедших депутатов открыли выборы в Курганской области

В Кургане, Шадринске и Катайске стартовали выборы депутатов

В Кургане, Шадринске и Катайске открылись избирательные участки для довыборов депутатов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане, Шадринске и Катайске в единый день голосования 11 сентября начались довыборы в городские думы. Избирательные участки открылись в 8 утра. Об этом говорится в группе избирательной комиссии Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«В Кургане начались выборы депутатов городские думы Кургана, Шадринска и Катайска. Голосование проходит в 30 избирательных участках с 8:00 до 20:00 по местному времени», — указано в посте группы. Голосование проходит по следующим одномандатным округам: №1 и №6 в Кургане, №11 и №18 в Шадринске, №4, №5 и №11 в Катайске.

Всего на 7 депутатских мандатов претендуют 25 кандидатов от следующих партий: «Единая Россия» (7 человек), «Справедливая Россия — Патриоты за правду» (6), «Коммунистическая партия РФ» (4), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (1). За ходом голосования в избирательных участках будут следить наблюдатели, назначенные зарегистрированными кандидатами, а также субъектами общественного контроля.

Ранее URA.RU писало, что места в городской думе Кургана освободились после скандальных уходов депутатов. По одномандатному округу №1 осенью 2021 года добровольно сложил полномочия Сергей Руденко, тогда его пригласили на новую должность в Москву. Он отмечал, что его уход из гордумы не связан с уголовным делом по драке возле курганского ресторана.

В округе №6 депутатом являлся Сергей Бардин. В прошлом году его лишили мандата из-за того, что он не указал часть сведений о доходах и имуществе.