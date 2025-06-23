В МИД РФ оценили планы НАТО по обороне

Россия крайне негативно относится к планам НАТО повысить расходы на оборону, будет продолжать принимать меры для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Уже всем понятно, что такое решение [усилить оборону НАТО], если будет принято, приведет к переводу экономики в особенности европейских стран-членов на „военные рельсы“ в ущерб социально-экономическому благополучию их граждан. Ускорится процесс милитаризации ЕС, состояние безопасности в Европе и глобально еще больше ухудшится. <...> Так что оценим такое решение крайне негативно», — сказал он в интервью РИА Новости.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно предложил странам-членам альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% от ВВП, а дополнительно выделить еще 1,5% ВВП на расширенные нужды в сфере безопасности. Об том сообщали в Reuters. Такой шаг, по мнению Рютте, позволил бы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа, призывающего союзников по НАТО довести расходы на оборону до 5% ВВП, несмотря на то, что даже сами Соединенные Штаты не достигают этого уровня в настоящий момент.
Ближайший саммит НАТО запланирован на 24–25 июня в Гааге. Особое внимание будет уделено предотвращению публичных конфликтов, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в контексте усиления НАТО в России выражали недовольство активности альянса в Балтийском море.
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