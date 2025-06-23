В МИД РФ оценили планы НАТО по обороне

Замглавы МИД РФ Грушко: Россия негативно относится к планам НАТО усилить оборону
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России крайне негативно относятся к усилению оборонного бюджета НАТО, отметили в МИД РФ
В России крайне негативно относятся к усилению оборонного бюджета НАТО, отметили в МИД РФ Фото:

Россия крайне негативно относится к планам НАТО повысить расходы на оборону, будет продолжать принимать меры для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Уже всем понятно, что такое решение [усилить оборону НАТО], если будет принято, приведет к переводу экономики в особенности европейских стран-членов на „военные рельсы“ в ущерб социально-экономическому благополучию их граждан. Ускорится процесс милитаризации ЕС, состояние безопасности в Европе и глобально еще больше ухудшится. <...> Так что оценим такое решение крайне негативно», — сказал он в интервью РИА Новости. 

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно предложил странам-членам альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% от ВВП, а дополнительно выделить еще 1,5% ВВП на расширенные нужды в сфере безопасности. Об том сообщали в Reuters. Такой шаг, по мнению Рютте, позволил бы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа, призывающего союзников по НАТО довести расходы на оборону до 5% ВВП, несмотря на то, что даже сами Соединенные Штаты не достигают этого уровня в настоящий момент.

Ближайший саммит НАТО запланирован на 24–25 июня в Гааге. Особое внимание будет уделено предотвращению публичных конфликтов, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в контексте усиления НАТО в России выражали недовольство активности альянса в Балтийском море. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия крайне негативно относится к планам НАТО повысить расходы на оборону, будет продолжать принимать меры для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. «Уже всем понятно, что такое решение [усилить оборону НАТО], если будет принято, приведет к переводу экономики в особенности европейских стран-членов на „военные рельсы“ в ущерб социально-экономическому благополучию их граждан. Ускорится процесс милитаризации ЕС, состояние безопасности в Европе и глобально еще больше ухудшится. <...> Так что оценим такое решение крайне негативно», — сказал он в интервью РИА Новости.  Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно предложил странам-членам альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% от ВВП, а дополнительно выделить еще 1,5% ВВП на расширенные нужды в сфере безопасности. Об том сообщали в Reuters. Такой шаг, по мнению Рютте, позволил бы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа, призывающего союзников по НАТО довести расходы на оборону до 5% ВВП, несмотря на то, что даже сами Соединенные Штаты не достигают этого уровня в настоящий момент. Ближайший саммит НАТО запланирован на 24–25 июня в Гааге. Особое внимание будет уделено предотвращению публичных конфликтов, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в контексте усиления НАТО в России выражали недовольство активности альянса в Балтийском море. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...