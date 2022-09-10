10 сентября 2022
09 сентября 2022

В Тюмени возле школы загорелся автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюмени на улице Широтной, 118 загорелся автомобиль Фото:

В Тюмени возле школы №65 загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU прокомментировали информацию.

«Возле школы №65 горит автомобиль», — выложил пост анонимный пользователь в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Автор также приложил видео инцидента.

«В 11:54 поступило сообщение. Город Тюмень, улица Широтная, 118. Пожар в автомобиле. Привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава спасателей МЧС. Пожар ликвидирован в 12:06», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. Пострадавших и погибших нет. Причины и ущерб устанавливаются, отметили в ведомстве.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени возле школы №65 загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU прокомментировали информацию. «Возле школы №65 горит автомобиль», — выложил пост анонимный пользователь в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Автор также приложил видео инцидента. «В 11:54 поступило сообщение. Город Тюмень, улица Широтная, 118. Пожар в автомобиле. Привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава спасателей МЧС. Пожар ликвидирован в 12:06», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. Пострадавших и погибших нет. Причины и ущерб устанавливаются, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...