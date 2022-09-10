В Тюмени на улице Широтной, 118 загорелся автомобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени возле школы №65 загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области URA.RU прокомментировали информацию.

«Возле школы №65 горит автомобиль», — выложил пост анонимный пользователь в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте». Автор также приложил видео инцидента.

«В 11:54 поступило сообщение. Город Тюмень, улица Широтная, 118. Пожар в автомобиле. Привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава спасателей МЧС. Пожар ликвидирован в 12:06», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального МЧС. Пострадавших и погибших нет. Причины и ущерб устанавливаются, отметили в ведомстве.