«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Нового Уренгоя

Избирком: Кандидаты от “Единой России” лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя

12 сентября 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Кандидаты от «Единой России» выигрывают предвыборную гонку в думу Нового Уренгоя Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 По предварительным подсчетам три кандидата от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии по ЯНАО. «По состоянию на 12.09.2022 00:23, Цуканова Жанна Петровна — 956, Сауков Сергей Александрович — 912, Зенкина Мария Васильевна — 827», — сообщается на сайте. Все три кандидата представляют партию «Единая Россия». Ближайший к ним соперник, кандидат от партии КПРФ Алибек Джабуев, по предварительным подсчетам набирает 696 голосов. Довыборы в думу Нового Уренгоя проводятся из-за досрочного сложения полномочий двух депутатов, а также в связи с гибелью депутата Александра Белова. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое зарегистрирована самая низкая явка на выборы. На момент закрытия избирательных участков там проголосовало менее 25% избирателей.

По предварительным подсчетам три кандидата от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии по ЯНАО. «По состоянию на 12.09.2022 00:23, Цуканова Жанна Петровна — 956, Сауков Сергей Александрович — 912, Зенкина Мария Васильевна — 827», — сообщается на сайте. Все три кандидата представляют партию «Единая Россия». Ближайший к ним соперник, кандидат от партии КПРФ Алибек Джабуев, по предварительным подсчетам набирает 696 голосов. Довыборы в думу Нового Уренгоя проводятся из-за досрочного сложения полномочий двух депутатов, а также в связи с гибелью депутата Александра Белова. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое зарегистрирована самая низкая явка на выборы. На момент закрытия избирательных участков там проголосовало менее 25% избирателей.