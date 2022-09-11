«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Нового Уренгоя

По предварительным подсчетам три кандидата от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии по ЯНАО.
«По состоянию на 12.09.2022 00:23, Цуканова Жанна Петровна — 956, Сауков Сергей Александрович — 912, Зенкина Мария Васильевна — 827», — сообщается на сайте. Все три кандидата представляют партию «Единая Россия».
Ближайший к ним соперник, кандидат от партии КПРФ Алибек Джабуев, по предварительным подсчетам набирает 696 голосов. Довыборы в думу Нового Уренгоя проводятся из-за досрочного сложения полномочий двух депутатов, а также в связи с гибелью депутата Александра Белова.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое зарегистрирована самая низкая явка на выборы. На момент закрытия избирательных участков там проголосовало менее 25% избирателей.
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