11 сентября 2022
10 сентября 2022
09 сентября 2022

«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Нового Уренгоя

Избирком: Кандидаты от “Единой России” лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, подсчет бюллетеней, подсчет голосов, бюллетень, выборы 2021
Кандидаты от «Единой России» выигрывают предвыборную гонку в думу Нового Уренгоя Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования — 2022

По предварительным подсчетам три кандидата от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии по ЯНАО.

«По состоянию на 12.09.2022 00:23, Цуканова Жанна Петровна — 956, Сауков Сергей Александрович — 912, Зенкина Мария Васильевна — 827», — сообщается на сайте. Все три кандидата представляют партию «Единая Россия».

Ближайший к ним соперник, кандидат от партии КПРФ Алибек Джабуев, по предварительным подсчетам набирает 696 голосов. Довыборы в думу Нового Уренгоя проводятся из-за досрочного сложения полномочий двух депутатов, а также в связи с гибелью депутата Александра Белова.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое зарегистрирована самая низкая явка на выборы. На момент закрытия избирательных участков там проголосовало менее 25% избирателей.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

По предварительным подсчетам три кандидата от партии «Единая Россия» лидируют на выборах в думу Нового Уренгоя. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии по ЯНАО. «По состоянию на 12.09.2022 00:23, Цуканова Жанна Петровна — 956, Сауков Сергей Александрович — 912, Зенкина Мария Васильевна — 827», — сообщается на сайте. Все три кандидата представляют партию «Единая Россия». Ближайший к ним соперник, кандидат от партии КПРФ Алибек Джабуев, по предварительным подсчетам набирает 696 голосов. Довыборы в думу Нового Уренгоя проводятся из-за досрочного сложения полномочий двух депутатов, а также в связи с гибелью депутата Александра Белова. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое зарегистрирована самая низкая явка на выборы. На момент закрытия избирательных участков там проголосовало менее 25% избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...