В Кургане детское питание дороже, чем в Екатеринбурге. Инфографика

09 сентября 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

В Курганской области за неделю резко подорожали продукты для детского питания (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области мясные консервы для детского питания дороже, чем в Свердловской области почти 330 рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «Консервы мясные для детского питания. Средняя цена на 5 сентября 2022 года в Курганской области достигла 1340,35 рублей за килограмм. За неделю подорожание в регионе составило 1,39%. <…> В Свердловской области средняя цена сухих смесей составляет 1 012,70 рублей», — говорится на сайте ведомства. Также в Курганской области заметно дороже стали сухие молочные смеси для детского питания. Один килограмм стоит 1243,85 рубля. Недельный прирост составил 6,3%. В соседнем регионе средняя цена достигает 1 053,67 рублей. Это дороже более чем на 190 рублей. Килограмм детских овощных консервов в Курганской области стоит 682,15 рубля (+3%), в Свердловской области — 616,67 рублей.

В Курганской области мясные консервы для детского питания дороже, чем в Свердловской области почти 330 рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «Консервы мясные для детского питания. Средняя цена на 5 сентября 2022 года в Курганской области достигла 1340,35 рублей за килограмм. За неделю подорожание в регионе составило 1,39%. <…> В Свердловской области средняя цена сухих смесей составляет 1 012,70 рублей», — говорится на сайте ведомства. Также в Курганской области заметно дороже стали сухие молочные смеси для детского питания. Один килограмм стоит 1243,85 рубля. Недельный прирост составил 6,3%. В соседнем регионе средняя цена достигает 1 053,67 рублей. Это дороже более чем на 190 рублей. Килограмм детских овощных консервов в Курганской области стоит 682,15 рубля (+3%), в Свердловской области — 616,67 рублей.