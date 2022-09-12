Школьница получила незначительные травмы
На пешеходном переходе в Тюмени местный житель сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.
«12-летняя школьница сбита автомобилем Mitsubishi на пешеходном переходе на улице Фармана Салманова. Девочка ехала по „зебре“ на велосипеде. Получила незначительные травмы. Водитель поздно заметил велосипедистку на переходе», — передает пресс-служба Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменец сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Позже он был задержан сотрудниками УГИБДД области. На его автомобили были видны вмятины.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»