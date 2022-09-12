12 сентября 2022

На пешеходном переходе в Тюмени сбили 12-летнюю девочку. Видео

Тюменец сбил 12-летнюю школьницу на улице Фармана Салманова
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, дети, велосипед
Школьница получила незначительные травмы Фото:

На пешеходном переходе в Тюмени местный житель сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«12-летняя школьница сбита автомобилем Mitsubishi на пешеходном переходе на улице Фармана Салманова. Девочка ехала по „зебре“ на велосипеде. Получила незначительные травмы. Водитель поздно заметил велосипедистку на переходе», — передает пресс-служба Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменец сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Позже он был задержан сотрудниками УГИБДД области. На его автомобили были видны вмятины.

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На пешеходном переходе в Тюмени местный житель сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «12-летняя школьница сбита автомобилем Mitsubishi на пешеходном переходе на улице Фармана Салманова. Девочка ехала по „зебре“ на велосипеде. Получила незначительные травмы. Водитель поздно заметил велосипедистку на переходе», — передает пресс-служба Госавтоинспекции. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Позже он был задержан сотрудниками УГИБДД области. На его автомобили были видны вмятины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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