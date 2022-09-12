Тюменец бросил на дороге сбитого ребенка

Тюменец сбил 11-летнего школьника на улице Мелиораторов и скрылся

Тюменец уверяет, что ребенок сам отказался от помощи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменец сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе в Тюмени и скрылся с места происшествия. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«11-летний школьник сбит автомобилем Chevrolet на пешеходном переходе на улице Мелиораторов, 10 в Тюмени. Водитель иномарки сначала остановился, к нему подошли очевидцы ситуации, стали говорить, что ребенку нужно помочь, вместо помощи мужчина уехал с места ДТП», — сообщает пресс-служба управления.

Автомобиль тюменца найден сотрудниками госавтоинспекции в одном из дворов. На Chevrolet имеются вмятины. Сам водитель также был задержан. Сотрудникам УГИБДД мужчина заявил, что от помощи ребенок отказался и уехал с места происшествия на автобусе. В настоящий момент ребенок госпитализирован.

Ранее URA.RU писало о том, что в ДТП на Тюменской трассе погибла 4-летняя девочка. Агентству стало известно, что ребенок перевозился без детского кресла в ночь с 10 на 11 сентября.