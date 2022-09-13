Курганское предприятие не выплатило сотрудникам зарплату при увольнении

После обращения в прокуратуру уволенным курганцам выплатили остаток зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятие «Комбинат каркасно-строительных технологий» задолжал курганцам при увольнении более 200 тысяч рублей. Нарушение выявили после обращения экс-работников в прокуратуру. Соответствующая информация опубликована на сайте областной прокуратуры.

«В прокуратуру обратились бывшие сотрудники предприятия ООО „Комбинат каркасно-строительных технологий“, при увольнении им не выплатили заработную плату», — говорится в сообщении. Только после обращения в ведомство предприятие выплатило курганцам зарплату на сумму более 200 тысяч рублей.

В связи с выявленным нарушением трудовых прав прокурор возбудил в отношении компании дело об административном правонарушении по ч.6 чт. 5.27 КоАП РФ. В результате чего государственная инспекция труда в курганской области привлекла предприятие к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей. Долг перед экс-сотрудниками погашен.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана осталась без единовременного поощрения при увольнении из «Федеральной пассажирской компании». Ей полагались выплаты в размере более 62 тысяч рублей.