Жительницу Кургана уволили, не выплатив зарплату

Компания направила апелляцию в суд, но решение осталось неизменным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Кургана не выплатили единовременное поощрение в размере 62 100 рублей после увольнения. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда.

Курганский транспортный прокурор, действуя в интересах женщины, обратился в суд с иском к «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). «Женщина работала в АО „ФПК“ бригадиром предприятий железнодорожного транспорта. Трудовой договор был прекращен в связи с сокращением штата работников организации. При увольнении сотруднице не было выплачено единовременное поощрение в размере 62 100 рублей», — написано в материалах дела.

В ходе рассмотрения дела исковые требования были изменены, прокурор просил суд признать незаконным бездействие компании, а также выплатить бывшей работнице единовременное поощрение в размере 149 795 рублей. АО «ФПК» не согласилось с исковым требованием и подало апелляцию. Решение суда осталось неизменным, а потому компания должна исполнить требование суда.

Ранее URA.RU писало, что одному курганскому экс-силовику три месяца не платили пенсию. Позже бывшему сотруднику правоохранительных органов назначили пенсию и выдали пенсионное удостоверение.