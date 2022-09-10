10 сентября 2022
09 сентября 2022

Жительницу Кургана уволили, не выплатив зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП
Компания направила апелляцию в суд, но решение осталось неизменным Фото:

Жительнице Кургана не выплатили единовременное поощрение в размере 62 100 рублей после увольнения. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда.

Курганский транспортный прокурор, действуя в интересах женщины, обратился в суд с иском к «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). «Женщина работала в АО „ФПК“ бригадиром предприятий железнодорожного транспорта. Трудовой договор был прекращен в связи с сокращением штата работников организации. При увольнении сотруднице не было выплачено единовременное поощрение в размере 62 100 рублей», — написано в материалах дела.

В ходе рассмотрения дела исковые требования были изменены, прокурор просил суд признать незаконным бездействие компании, а также выплатить бывшей работнице единовременное поощрение в размере 149 795 рублей. АО «ФПК» не согласилось с исковым требованием и подало апелляцию. Решение суда осталось неизменным, а потому компания должна исполнить требование суда.

Ранее URA.RU писало, что одному курганскому экс-силовику три месяца не платили пенсию. Позже бывшему сотруднику правоохранительных органов назначили пенсию и выдали пенсионное удостоверение.

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Жительнице Кургана не выплатили единовременное поощрение в размере 62 100 рублей после увольнения. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда. Курганский транспортный прокурор, действуя в интересах женщины, обратился в суд с иском к «Федеральной пассажирской компании» (ФПК). «Женщина работала в АО „ФПК“ бригадиром предприятий железнодорожного транспорта. Трудовой договор был прекращен в связи с сокращением штата работников организации. При увольнении сотруднице не было выплачено единовременное поощрение в размере 62 100 рублей», — написано в материалах дела. В ходе рассмотрения дела исковые требования были изменены, прокурор просил суд признать незаконным бездействие компании, а также выплатить бывшей работнице единовременное поощрение в размере 149 795 рублей. АО «ФПК» не согласилось с исковым требованием и подало апелляцию. Решение суда осталось неизменным, а потому компания должна исполнить требование суда. Ранее URA.RU писало, что одному курганскому экс-силовику три месяца не платили пенсию. Позже бывшему сотруднику правоохранительных органов назначили пенсию и выдали пенсионное удостоверение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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