В МЧС назвали причину гибели спасателей в шахте в Кузбассе

По мнению Александра Чуприяна, взрыв произошел из-за технологических нарушений. Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Горноспасатели в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли из-за высокой концентрации окиси углерода. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Спасатели погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода в шахте. Она проникает через кожу, вызывая тяжелое отравление. Люди шли и падали», — сказал Александр Чуприян в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в теле шахты работали 215 спасателей в 32 отделениях шахты, из которых пять погибли и 15 находятся в госпиталях. «Если происходит взрыв — это значит произошло нарушение технологического процесса», — ответил Чуприян на вопрос о возможной причины происхождения трагедии.

25 ноября в Кузбассе произошло возгорание на шахте «Листвяжная». В результате взрыва погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Руководство шахты скрывало данные о высоком уровне метана. В Ростехнадзоре выдвинули новую версию взрыва шахты. Директора «Листвяжной» заключили под стражу на два месяца. Также суд арестовал инспектора, который проверял шахту.