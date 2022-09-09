В Тюмени в микрорайоне Нефтяников на продажу выставлен коттедж за 115 миллионов рублей. Площадь дома составляет 230 квадратных метров. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи».
«Коттедж в черте города в семи минутах от центра с хорошей инфраструктурой: школа, садик, городской транспорт. Дом капитальный из керамического кирпича. Вся мебель при продаже остается. Участок чистый, огорожен забором, высокое место. Ворота автоматические. Цена — 115 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.
На территории участка площадью восемь соток расположены гараж, баня, теплица и бассейн. Продавец указал, что рядом с домом находятся база отдыха и небольшой водоем, где можно ловить рыбу.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают коттедж с видом на набережную за 65 миллионов рублей. Как сообщил продавец, дом поделен на две зеркальные части с отдельными входами.
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В Тюмени в микрорайоне Нефтяников на продажу выставлен коттедж за 115 миллионов рублей. Площадь дома составляет 230 квадратных метров. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Коттедж в черте города в семи минутах от центра с хорошей инфраструктурой: школа, садик, городской транспорт. Дом капитальный из керамического кирпича. Вся мебель при продаже остается. Участок чистый, огорожен забором, высокое место. Ворота автоматические. Цена — 115 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. На территории участка площадью восемь соток расположены гараж, баня, теплица и бассейн. Продавец указал, что рядом с домом находятся база отдыха и небольшой водоем, где можно ловить рыбу. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают коттедж с видом на набережную за 65 миллионов рублей. Как сообщил продавец, дом поделен на две зеркальные части с отдельными входами.