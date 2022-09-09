В Тюмени продается коттедж за 115 миллионов рублей. Фото

В Тюмени продают коттедж за 115 миллионов рублей

10 сентября 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Продавец указал, что рядом с коттеджем находится небольшой водоем, где можно ловить рыбу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в микрорайоне Нефтяников на продажу выставлен коттедж за 115 миллионов рублей. Площадь дома составляет 230 квадратных метров. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Коттедж в черте города в семи минутах от центра с хорошей инфраструктурой: школа, садик, городской транспорт. Дом капитальный из керамического кирпича. Вся мебель при продаже остается. Участок чистый, огорожен забором, высокое место. Ворота автоматические. Цена — 115 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. На территории участка площадью восемь соток расположены гараж, баня, теплица и бассейн. Продавец указал, что рядом с домом находятся база отдыха и небольшой водоем, где можно ловить рыбу. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают коттедж с видом на набережную за 65 миллионов рублей. Как сообщил продавец, дом поделен на две зеркальные части с отдельными входами.

В Тюмени в микрорайоне Нефтяников на продажу выставлен коттедж за 115 миллионов рублей. Площадь дома составляет 230 квадратных метров. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Коттедж в черте города в семи минутах от центра с хорошей инфраструктурой: школа, садик, городской транспорт. Дом капитальный из керамического кирпича. Вся мебель при продаже остается. Участок чистый, огорожен забором, высокое место. Ворота автоматические. Цена — 115 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. На территории участка площадью восемь соток расположены гараж, баня, теплица и бассейн. Продавец указал, что рядом с домом находятся база отдыха и небольшой водоем, где можно ловить рыбу. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают коттедж с видом на набережную за 65 миллионов рублей. Как сообщил продавец, дом поделен на две зеркальные части с отдельными входами.