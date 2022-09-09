09 сентября 2022
08 сентября 2022

В Тюмени продается коттедж за 115 миллионов рублей. Фото

В Тюмени продают коттедж за 115 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , дом, таунхаус, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Продавец указал, что рядом с коттеджем находится небольшой водоем, где можно ловить рыбу (архивное фото) Фото:

В Тюмени в микрорайоне Нефтяников на продажу выставлен коттедж за 115 миллионов рублей. Площадь дома составляет 230 квадратных метров. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи».

«Коттедж в черте города в семи минутах от центра с хорошей инфраструктурой: школа, садик, городской транспорт. Дом капитальный из керамического кирпича. Вся мебель при продаже остается. Участок чистый, огорожен забором, высокое место. Ворота автоматические. Цена — 115 миллионов рублей», — сообщается в объявлении.

На территории участка площадью восемь соток расположены гараж, баня, теплица и бассейн. Продавец указал, что рядом с домом находятся база отдыха и небольшой водоем, где можно ловить рыбу.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают коттедж с видом на набережную за 65 миллионов рублей. Как сообщил продавец, дом поделен на две зеркальные части с отдельными входами.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени в микрорайоне Нефтяников на продажу выставлен коттедж за 115 миллионов рублей. Площадь дома составляет 230 квадратных метров. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Коттедж в черте города в семи минутах от центра с хорошей инфраструктурой: школа, садик, городской транспорт. Дом капитальный из керамического кирпича. Вся мебель при продаже остается. Участок чистый, огорожен забором, высокое место. Ворота автоматические. Цена — 115 миллионов рублей», — сообщается в объявлении. На территории участка площадью восемь соток расположены гараж, баня, теплица и бассейн. Продавец указал, что рядом с домом находятся база отдыха и небольшой водоем, где можно ловить рыбу. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают коттедж с видом на набережную за 65 миллионов рублей. Как сообщил продавец, дом поделен на две зеркальные части с отдельными входами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...