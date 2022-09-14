Администрацию в ЯНАО наказали за отсутствие тротуаров

15 сентября 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Отсутствие тротуара угрожало безопасности дорожного движения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура привлекла к административной ответственности виновных в ненадлежащем содержании дорожной инфраструктуры в поселке Пангоды Надымского района ЯНАО. Поселковые власти, по мнению надзорных органов, не обеспечил оборудование тротуара, что нарушало требования безопасности дорожного движения. «Виновным лицам вынесены наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сообщает официальный портал прокуратуры ЯНАО. Глава поселка получил прокурорское представление, а в отношении поселковой администрации было возбуждено дело по статье «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Ранее URA.RU сообщало о том, что Игорю Ярошу грозит 10 лет лишения свободы. Экс-чиновник обвиняется в растрате в особо крупном размере.

Прокуратура привлекла к административной ответственности виновных в ненадлежащем содержании дорожной инфраструктуры в поселке Пангоды Надымского района ЯНАО. Поселковые власти, по мнению надзорных органов, не обеспечил оборудование тротуара, что нарушало требования безопасности дорожного движения. «Виновным лицам вынесены наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сообщает официальный портал прокуратуры ЯНАО. Глава поселка получил прокурорское представление, а в отношении поселковой администрации было возбуждено дело по статье «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Ранее URA.RU сообщало о том, что Игорю Ярошу грозит 10 лет лишения свободы. Экс-чиновник обвиняется в растрате в особо крупном размере.