Администрацию в ЯНАО наказали за отсутствие тротуаров

Прокуратура привлекла к административной ответственности виновных в ненадлежащем содержании дорожной инфраструктуры в поселке Пангоды Надымского района ЯНАО. Поселковые власти, по мнению надзорных органов, не обеспечил оборудование тротуара, что нарушало требования безопасности дорожного движения.
«Виновным лицам вынесены наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сообщает официальный портал прокуратуры ЯНАО. Глава поселка получил прокурорское представление, а в отношении поселковой администрации было возбуждено дело по статье «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог».
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