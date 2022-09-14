14 сентября 2022
13 сентября 2022

Администрацию в ЯНАО наказали за отсутствие тротуаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят пятый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, пешеход, песок, обочина, ремонт тротуара
Отсутствие тротуара угрожало безопасности дорожного движения Фото:

Прокуратура привлекла к административной ответственности виновных в ненадлежащем содержании дорожной инфраструктуры в поселке Пангоды Надымского района ЯНАО. Поселковые власти, по мнению надзорных органов, не обеспечил оборудование тротуара, что нарушало требования безопасности дорожного движения.

«Виновным лицам вынесены наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сообщает официальный портал прокуратуры ЯНАО. Глава поселка получил прокурорское представление, а в отношении поселковой администрации было возбуждено дело по статье «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог».

Ранее URA.RU сообщало о том, что Игорю Ярошу грозит 10 лет лишения свободы. Экс-чиновник обвиняется в растрате в особо крупном размере.

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Прокуратура привлекла к административной ответственности виновных в ненадлежащем содержании дорожной инфраструктуры в поселке Пангоды Надымского района ЯНАО. Поселковые власти, по мнению надзорных органов, не обеспечил оборудование тротуара, что нарушало требования безопасности дорожного движения. «Виновным лицам вынесены наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сообщает официальный портал прокуратуры ЯНАО. Глава поселка получил прокурорское представление, а в отношении поселковой администрации было возбуждено дело по статье «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Ранее URA.RU сообщало о том, что Игорю Ярошу грозит 10 лет лишения свободы. Экс-чиновник обвиняется в растрате в особо крупном размере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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