Главным врачом городской поликлиники №17 в Тюмени назначена Елена Неверова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«Городскую поликлинику №17 возглавила Неверова Елена Николаевна. Свою трудовую деятельность она начинала в качестве врача, обслуживающего дежурные вызовы, затем стала терапевтом в поликлинике №12. К ее территории ранее относились дома, располагающиеся на улице Монтажников, которые сейчас в ведении 17-й поликлиники», — рассказали URA.RU в депздраве.
Елена Неверова также успела поработать рентгенологом в противотуберкулезном диспансере, заведующей отделением лучевой диагностики, и замдиректора департамента здравоохранения администрации Тюмени. До сегодняшнего дня она трудилась в центре «Медицинский город».
Елена Неверова
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Главным врачом городской поликлиники №17 в Тюмени назначена Елена Неверова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Городскую поликлинику №17 возглавила Неверова Елена Николаевна. Свою трудовую деятельность она начинала в качестве врача, обслуживающего дежурные вызовы, затем стала терапевтом в поликлинике №12. К ее территории ранее относились дома, располагающиеся на улице Монтажников, которые сейчас в ведении 17-й поликлиники», — рассказали URA.RU в депздраве. Елена Неверова также успела поработать рентгенологом в противотуберкулезном диспансере, заведующей отделением лучевой диагностики, и замдиректора департамента здравоохранения администрации Тюмени. До сегодняшнего дня она трудилась в центре «Медицинский город».