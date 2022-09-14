Депздрав сменил руководителя тюменской поликлиники. Фото

В поликлинике №17 в Тюмени назначен новый главный врач

15 сентября 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

В поликлинику №17 назначили нового главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главным врачом городской поликлиники №17 в Тюмени назначена Елена Неверова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Городскую поликлинику №17 возглавила Неверова Елена Николаевна. Свою трудовую деятельность она начинала в качестве врача, обслуживающего дежурные вызовы, затем стала терапевтом в поликлинике №12. К ее территории ранее относились дома, располагающиеся на улице Монтажников, которые сейчас в ведении 17-й поликлиники», — рассказали URA.RU в депздраве. Елена Неверова также успела поработать рентгенологом в противотуберкулезном диспансере, заведующей отделением лучевой диагностики, и замдиректора департамента здравоохранения администрации Тюмени. До сегодняшнего дня она трудилась в центре «Медицинский город». Елена Неверова Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Главным врачом городской поликлиники №17 в Тюмени назначена Елена Неверова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Городскую поликлинику №17 возглавила Неверова Елена Николаевна. Свою трудовую деятельность она начинала в качестве врача, обслуживающего дежурные вызовы, затем стала терапевтом в поликлинике №12. К ее территории ранее относились дома, располагающиеся на улице Монтажников, которые сейчас в ведении 17-й поликлиники», — рассказали URA.RU в депздраве. Елена Неверова также успела поработать рентгенологом в противотуберкулезном диспансере, заведующей отделением лучевой диагностики, и замдиректора департамента здравоохранения администрации Тюмени. До сегодняшнего дня она трудилась в центре «Медицинский город».