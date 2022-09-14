На странице курганского депутата Госдумы появился матерный анекдот

В telegram-канале депутата Госдумы Александра Ильтякова разместили матерный анекдот

15 сентября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Депутат Александр Ильтяков объяснил, что не публиковал анекдот с матом на своем канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В telegram-канале депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова разместили матерный анекдот про мальчика Вовочку. В разговоре с URA.RU Ильтяков назвал этот пост «спамом». «Вовочка, расскажи нам про начало третьей мировой. Причины, предпосылки, ход событий? Да <…> [никак не поймешь] даже с поллитрой. Все просто как-то резко сообща <…> и давай друг по другу <…>», — указано в фрагменте анекдота, размещенного на канале депутата. Оригинал поста с анекдотом был размещен на канале anekdot.ru. На канал депутата анекдот перепостили. Из того же источника на канал перепостили еще три анекдота без мата. Ильтяков рассказал URA.RU, что не репостил этот анекдот. Он сказал, что не видел эти посты, но пообещал, что посмотрит. «Это просто спам», — объяснил Ильтяков. На момент написания новости пост с этим анекдотом был удален с канала депутата. Остальные три анекдота остались. Пост был опубликован и удален 15 сентября Скрин: telegram-канал Александра Ильтякова

В telegram-канале депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова разместили матерный анекдот про мальчика Вовочку. В разговоре с URA.RU Ильтяков назвал этот пост «спамом». «Вовочка, расскажи нам про начало третьей мировой. Причины, предпосылки, ход событий? Да <…> [никак не поймешь] даже с поллитрой. Все просто как-то резко сообща <…> и давай друг по другу <…>», — указано в фрагменте анекдота, размещенного на канале депутата. Оригинал поста с анекдотом был размещен на канале anekdot.ru. На канал депутата анекдот перепостили. Из того же источника на канал перепостили еще три анекдота без мата. Ильтяков рассказал URA.RU, что не репостил этот анекдот. Он сказал, что не видел эти посты, но пообещал, что посмотрит. «Это просто спам», — объяснил Ильтяков. На момент написания новости пост с этим анекдотом был удален с канала депутата. Остальные три анекдота остались.