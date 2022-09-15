15 сентября 2022

Челябинский боец отряда Кадырова открыл набор добровольцев

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, автомат, боевые действия, воин, армия, донбасс, война, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Добровольцы пройдут необходимую подготовку в Российском университете спецназа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участвовавший в спецоперации на Украине лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, который сейчас проходит восстановление от полученных ранений, открыл набор добровольцев в спецназ имени бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова. Объявление о наборе он опубликовал в социальных сетях.

«Ты патриот? Желаешь помочь родине? Ты можешь помочь своей стране. Готов? Приходи! На КПП скажите, что вы доброволец, вас встретят и отвезут в учебный центр Российского университета спецназа», — написал Воложанин на своей странице в «ВКонтакте».

В объявлении говорится, что при прохождении обучения добровольцы получат зарплату от 150 тысяч рублей, плюсом к этому есть возможность получения допвыплат. Поступившим в университет возместят деньги на билеты, выдадут экипировку и заселят в комфортабельное жилье.

После подписания контракта с минобороны РФ и прохождения полного курса подготовки бойцы получат возможность отправиться в зону спецоперации. В день отправки каждый получит по 50 тысяч рублей от общественного фонда имени Ахмата Кадырова. В режиме спецоперации военнослужащие получат удостоверение участника боевых действий, страховку жизни и здоровья.

Воложанин сам отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. В конце мая, при попытке установить флаги РФ и Чечни на высоте, он получил серьезное ранение — осколком ему выбило глаз, травмировало ушные перепонки. В настоящий момент он восстанавливается, учится прицеливаться здоровым глазом и хочет вернуться на Украину.

Спецоперация РФ на Украине продолжается седьмой месяц. Во многих регионах РФ идет набор добровольцев для отправки в зону боевых действий. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все регионы провести самомобилизацию. Уже несколько регионов поддержали такую идею.

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Участвовавший в спецоперации на Украине лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, который сейчас проходит восстановление от полученных ранений, открыл набор добровольцев в спецназ имени бывшего главы Чечни Ахмата Кадырова. Объявление о наборе он опубликовал в социальных сетях. «Ты патриот? Желаешь помочь родине? Ты можешь помочь своей стране. Готов? Приходи! На КПП скажите, что вы доброволец, вас встретят и отвезут в учебный центр Российского университета спецназа», — написал Воложанин на своей странице в «ВКонтакте». В объявлении говорится, что при прохождении обучения добровольцы получат зарплату от 150 тысяч рублей, плюсом к этому есть возможность получения допвыплат. Поступившим в университет возместят деньги на билеты, выдадут экипировку и заселят в комфортабельное жилье. После подписания контракта с минобороны РФ и прохождения полного курса подготовки бойцы получат возможность отправиться в зону спецоперации. В день отправки каждый получит по 50 тысяч рублей от общественного фонда имени Ахмата Кадырова. В режиме спецоперации военнослужащие получат удостоверение участника боевых действий, страховку жизни и здоровья. Воложанин сам отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. В конце мая, при попытке установить флаги РФ и Чечни на высоте, он получил серьезное ранение — осколком ему выбило глаз, травмировало ушные перепонки. В настоящий момент он восстанавливается, учится прицеливаться здоровым глазом и хочет вернуться на Украину. Спецоперация РФ на Украине продолжается седьмой месяц. Во многих регионах РФ идет набор добровольцев для отправки в зону боевых действий. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров призвал все регионы провести самомобилизацию. Уже несколько регионов поддержали такую идею.
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