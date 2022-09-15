15 сентября 2022

Бывший курганский вице-губернатор отреагировал на взрыв в ЛНР

Бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов отреагировал на взрыв в здании Генпрокуратуры в Луганске
© Служба новостей «URA.RU»
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Луганск. Жизнь налаживается, разрушенное здание
Владислав Кузнецов выразил соболезнования коллегам и близким погибших Фото:

Бывший замгубернатора Курганской области Владислав Кузнецов отреагировал на взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР. Он написал об этом на своем telegram-канале.

В кабинет руководителя ведомства Сергея Горенко попала взрывчатка. «Нет сомнения, что это был самый настоящий, подлый террористический акт. Исполнитель тоже всем известен — украинские диверсионные группы, которые всячески стараются дестабилизировать ситуацию в Республике», — пишет Кузнецов.

В тот момент, когда сработала взрывчатка, в кабинете с руководителем находилась его заместитель Екатерина Стегленко. Бывший вице-губернатор выражает «глубокие, искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Сергеевича и Екатерины Николаевны».

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию Генпрокуратуры в Луганске. По словам офицера Народной милиции, на месте происшествия работали аварийные и спасательные службы.

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Бывший замгубернатора Курганской области Владислав Кузнецов отреагировал на взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР. Он написал об этом на своем telegram-канале. В кабинет руководителя ведомства Сергея Горенко попала взрывчатка. «Нет сомнения, что это был самый настоящий, подлый террористический акт. Исполнитель тоже всем известен — украинские диверсионные группы, которые всячески стараются дестабилизировать ситуацию в Республике», — пишет Кузнецов. В тот момент, когда сработала взрывчатка, в кабинете с руководителем находилась его заместитель Екатерина Стегленко. Бывший вице-губернатор выражает «глубокие, искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Сергеевича и Екатерины Николаевны». Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию Генпрокуратуры в Луганске. По словам офицера Народной милиции, на месте происшествия работали аварийные и спасательные службы.
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