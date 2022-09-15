Бывший курганский вице-губернатор отреагировал на взрыв в ЛНР

Бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов отреагировал на взрыв в здании Генпрокуратуры в Луганске

Владислав Кузнецов выразил соболезнования коллегам и близким погибших Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Бывший замгубернатора Курганской области Владислав Кузнецов отреагировал на взрыв в здании Генеральной прокуратуры ЛНР. Он написал об этом на своем telegram-канале.

В кабинет руководителя ведомства Сергея Горенко попала взрывчатка. «Нет сомнения, что это был самый настоящий, подлый террористический акт. Исполнитель тоже всем известен — украинские диверсионные группы, которые всячески стараются дестабилизировать ситуацию в Республике», — пишет Кузнецов.

В тот момент, когда сработала взрывчатка, в кабинете с руководителем находилась его заместитель Екатерина Стегленко. Бывший вице-губернатор выражает «глубокие, искренние соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Сергеевича и Екатерины Николаевны».

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию Генпрокуратуры в Луганске. По словам офицера Народной милиции, на месте происшествия работали аварийные и спасательные службы.