12 сентября 2022

Тюменцев зовут на концерт любимой исполнительницы курганского губернатора

Тюменская турфирма предлагает автобусные туры в Курган послушать Пелагею
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Выступление Пелагеи в Кургане было под вопросом и несколько раз переносилось Фото:

Жителей Тюмени зовут в путешествие выходного дня в Курган, где 17 сентября будут праздновать день тружеников села, на котором выступит певица Пелагея. Любимая исполнительница губернатора Вадима Шумкова приедет вопреки трудной ситуации в своем музыкальном коллективе. Информация о поездке размещена на странице турагентства в социальной сети «ВКонтакте».

«Сменить картинку, побывать в другом городе, попасть на праздник, да еще посмотреть концерт Пелагеи. Первую половину дня мы посвятим большой интересной экскурсии по городу, затем пообедаем, побываем в музее декабристов и пойдем праздновать на Троицкую площадь», — сообщается в посте.

По словам властей, день тружеников села отметят в Кургане впервые. Концерт, на котором выступит певица Пелагея, состоится во время ярмарочной торговли, которая с начала этой недели проходит на Троицкой площади. Ранее власти Кургана обратились к местным жителям с просьбой поддержать предпринимателей на открывшейся Александровской ярмарке.

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Жителей Тюмени зовут в путешествие выходного дня в Курган, где 17 сентября будут праздновать день тружеников села, на котором выступит певица Пелагея. Любимая исполнительница губернатора Вадима Шумкова приедет вопреки трудной ситуации в своем музыкальном коллективе. Информация о поездке размещена на странице турагентства в социальной сети «ВКонтакте». «Сменить картинку, побывать в другом городе, попасть на праздник, да еще посмотреть концерт Пелагеи. Первую половину дня мы посвятим большой интересной экскурсии по городу, затем пообедаем, побываем в музее декабристов и пойдем праздновать на Троицкую площадь», — сообщается в посте. По словам властей, день тружеников села отметят в Кургане впервые. Концерт, на котором выступит певица Пелагея, состоится во время ярмарочной торговли, которая с начала этой недели проходит на Троицкой площади. Ранее власти Кургана обратились к местным жителям с просьбой поддержать предпринимателей на открывшейся Александровской ярмарке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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