Тюменцев зовут на концерт любимой исполнительницы курганского губернатора

Тюменская турфирма предлагает автобусные туры в Курган послушать Пелагею

13 сентября 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Выступление Пелагеи в Кургане было под вопросом и несколько раз переносилось Фото: Антон_Белицкий © URA.RU Жителей Тюмени зовут в путешествие выходного дня в Курган, где 17 сентября будут праздновать день тружеников села, на котором выступит певица Пелагея. Любимая исполнительница губернатора Вадима Шумкова приедет вопреки трудной ситуации в своем музыкальном коллективе. Информация о поездке размещена на странице турагентства в социальной сети «ВКонтакте». «Сменить картинку, побывать в другом городе, попасть на праздник, да еще посмотреть концерт Пелагеи. Первую половину дня мы посвятим большой интересной экскурсии по городу, затем пообедаем, побываем в музее декабристов и пойдем праздновать на Троицкую площадь», — сообщается в посте. По словам властей, день тружеников села отметят в Кургане впервые. Концерт, на котором выступит певица Пелагея, состоится во время ярмарочной торговли, которая с начала этой недели проходит на Троицкой площади. Ранее власти Кургана обратились к местным жителям с просьбой поддержать предпринимателей на открывшейся Александровской ярмарке. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жителей Тюмени зовут в путешествие выходного дня в Курган, где 17 сентября будут праздновать день тружеников села, на котором выступит певица Пелагея. Любимая исполнительница губернатора Вадима Шумкова приедет вопреки трудной ситуации в своем музыкальном коллективе. Информация о поездке размещена на странице турагентства в социальной сети «ВКонтакте». «Сменить картинку, побывать в другом городе, попасть на праздник, да еще посмотреть концерт Пелагеи. Первую половину дня мы посвятим большой интересной экскурсии по городу, затем пообедаем, побываем в музее декабристов и пойдем праздновать на Троицкую площадь», — сообщается в посте. По словам властей, день тружеников села отметят в Кургане впервые. Концерт, на котором выступит певица Пелагея, состоится во время ярмарочной торговли, которая с начала этой недели проходит на Троицкой площади. Ранее власти Кургана обратились к местным жителям с просьбой поддержать предпринимателей на открывшейся Александровской ярмарке.