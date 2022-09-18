Российский производитель пива выпустит замену Coca-Cola и Pepsi

«Коммерсант»: Heineken начнет производство безалкогольных газированных напитков

19 сентября 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

Российская структура пивоваренной компании Heineken начнет выпускать газированные напитки со вкусом колы, апельсина и лимона. Летом компания зарегистрировала серию деклараций для линейки безалкогольных напитков. Российская структура Heineken в июле—августе 2022 года зарегистрировала новые напитки со вкусом колы, апельсина и лимона, пишет «Коммерсант». Новые продукты получили названия «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон». Компания Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. Дистрибьюторы компании в России сообщали, что в РФ больше не будут продавать и производить этот напиток. Минсельхоз отказался ввозить Coca-Cola через параллельный импорт. Некоторые компании начали уходить с российского рынка из-за спецоперации РФ на Украине. В начале августа Coca-Cola Company представила привычные россиянам напитки под новыми названиями. Отечественные аналоги Sprite и Fanta от «Доброго» должны появиться на рынке в сентябре 2022 года.