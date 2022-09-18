Тюменского экс-чиновника, обвиненного во взяточничестве, выгнали из ЕР

Экс-глава управы Калининского округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из «Единой России»

19 сентября 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Суд поместил Александра Сухомяткина под домашний арест до 14 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший глава управы Калининского округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЕР. Ранее экс-чиновника поместили под домашний арест по подозрению в получении взятки. «Сухомяткин исключен из „Единой России“ за действие, дискредитирующее партию. Он превысил должностные полномочия. Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета», — рассказали в реготделении. Ранее агентство писало, что, по версии следствия, Сухомяткин получил стройматериалы на сумму 2 млн рублей от компании «Перестрой-КА». За взятку он должен был обеспечить предприятию получение контрактов с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Экс-чиновник помещен под домашний арест до 14 ноября.

Бывший глава управы Калининского округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЕР. Ранее экс-чиновника поместили под домашний арест по подозрению в получении взятки. «Сухомяткин исключен из „Единой России“ за действие, дискредитирующее партию. Он превысил должностные полномочия. Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета», — рассказали в реготделении. Ранее агентство писало, что, по версии следствия, Сухомяткин получил стройматериалы на сумму 2 млн рублей от компании «Перестрой-КА». За взятку он должен был обеспечить предприятию получение контрактов с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Экс-чиновник помещен под домашний арест до 14 ноября.