18 сентября 2022
17 сентября 2022
16 сентября 2022

Тюменского экс-чиновника, обвиненного во взяточничестве, выгнали из ЕР

Экс-глава управы Калининского округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из «Единой России»
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Суд поместил Александра Сухомяткина под домашний арест до 14 ноября Фото:

Бывший глава управы Калининского округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЕР. Ранее экс-чиновника поместили под домашний арест по подозрению в получении взятки.

«Сухомяткин исключен из „Единой России“ за действие, дискредитирующее партию. Он превысил должностные полномочия. Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета», — рассказали в реготделении.

Ранее агентство писало, что, по версии следствия, Сухомяткин получил стройматериалы на сумму 2 млн рублей от компании «Перестрой-КА». За взятку он должен был обеспечить предприятию получение контрактов с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Экс-чиновник помещен под домашний арест до 14 ноября.

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Бывший глава управы Калининского округа Тюмени Александр Сухомяткин исключен из партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЕР. Ранее экс-чиновника поместили под домашний арест по подозрению в получении взятки. «Сухомяткин исключен из „Единой России“ за действие, дискредитирующее партию. Он превысил должностные полномочия. Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета», — рассказали в реготделении. Ранее агентство писало, что, по версии следствия, Сухомяткин получил стройматериалы на сумму 2 млн рублей от компании «Перестрой-КА». За взятку он должен был обеспечить предприятию получение контрактов с МКУ «Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени». Экс-чиновник помещен под домашний арест до 14 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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