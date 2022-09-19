Инженер Рыбальченко рассказал о хитрости коммунальщиков, повышающей платеж за отопление

Инженер Рыбальченко: коммунальщики намерено превышают нормативы отопления, что приводит к повышению платежей за услуги ЖКХ

20 сентября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Коммунальщики специально превышают нормы отопления квартир Фото: Владимир Андреев © URA.RU Коммунальщики намерено превышают нормативы отопления квартир, чтобы люди открывали окна и выпускали тепло, что в последствии приводит к повышению счетов по оплате услуг ЖКХ. Об этом URA.RU рассказал инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «У не очень добросовестных ресурсников есть даже профессиональный термин — „надавливание“ дома. Дело в том, что по нормативам температура в доме должна быть +20 градусов в обычной квартире, а в угловой — 18 градусов тепла. Но ресурсники говорят, что люди любят потеплее и начинают топить 24-26 градусов. Что интуитивно человек сделает даже зимой? Вы откроете форточку и тепло начнет уходить на улицу, а счетчик внизу скажет „спасибо“ и заработает как бешеный», — сказал Илья Рыбальченко. Также жильцы должны следить за тем, чтобы на всех лестничных площадках были закрыты окна во время отопительного сезона, отметил инженер. «Если мы посмотрим на лифтовые площадки, мы там найдем открытые форточки. Как только начнут топить дом мы получим эффект трубы. Представьте себе лестничные пролеты, большая труба проходит через все этажи дома, ее тщательно отапливают, на верхнем этаже открыта форточка и денежки в эту трубу вылетают. Нужно понимать, что счетчик внизу крутится всегда. Если мы открыли форточку, то счетчик внизу это обязательно учтет», — заявил он. В середине сентября в России стартовал отопительный сезон. Так, отопление в домах тюменцев появилось с 14 сентября, в Перми — с 9 сентября, в Нижневартовске (ХМАО) — с 12 сентября. При этом метеоролог Александр Шувалов заявлял, что в уральские регионы вернется жара. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коммунальщики намерено превышают нормативы отопления квартир, чтобы люди открывали окна и выпускали тепло, что в последствии приводит к повышению счетов по оплате услуг ЖКХ. Об этом URA.RU рассказал инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «У не очень добросовестных ресурсников есть даже профессиональный термин — „надавливание“ дома. Дело в том, что по нормативам температура в доме должна быть +20 градусов в обычной квартире, а в угловой — 18 градусов тепла. Но ресурсники говорят, что люди любят потеплее и начинают топить 24-26 градусов. Что интуитивно человек сделает даже зимой? Вы откроете форточку и тепло начнет уходить на улицу, а счетчик внизу скажет „спасибо“ и заработает как бешеный», — сказал Илья Рыбальченко. Также жильцы должны следить за тем, чтобы на всех лестничных площадках были закрыты окна во время отопительного сезона, отметил инженер. «Если мы посмотрим на лифтовые площадки, мы там найдем открытые форточки. Как только начнут топить дом мы получим эффект трубы. Представьте себе лестничные пролеты, большая труба проходит через все этажи дома, ее тщательно отапливают, на верхнем этаже открыта форточка и денежки в эту трубу вылетают. Нужно понимать, что счетчик внизу крутится всегда. Если мы открыли форточку, то счетчик внизу это обязательно учтет», — заявил он. В середине сентября в России стартовал отопительный сезон. Так, отопление в домах тюменцев появилось с 14 сентября, в Перми — с 9 сентября, в Нижневартовске (ХМАО) — с 12 сентября. При этом метеоролог Александр Шувалов заявлял, что в уральские регионы вернется жара.