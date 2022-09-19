В Тюменской области ищут покупателя на 20 гектар земли в экологически чистом районе (вблизи озера Большой Кунчур), на которых новому владельцу предлагают построить коттеджный поселок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральского филиала «Российского аукционного дома». Начальная цена участка — 96 млн рублей.
«Земельный участок 20 га под Тюменью. Земля находится в экологически чистом живописном районе, всего в 30 км от Тюмени. Участок может быть использован для жилищного строительства. Инвестор может построить коттеджный поселок, или же размежевать территорию под индивидуальную застройку и в дальнейшем продать участки по отдельности», — рассказали URA.RU в пресс-службе РАД.
Земля находится в поселке Кунчур Нижнетавдинского района области, вблизи озера Большой Кунчур. Начальная цена за 200 000 квадратных метров составляет 96 млн рублей.
Плюсами предложения в РАД называют то, что вблизи участка проходит федеральная трасса Р-404 (Тюмень — ХМАО), а также инфраструктуру поселка. В нем есть магазин, школа, медучреждение и прочие объекты для жизни.
Как отмечается в информации о лоте, вместо коттеджей покупатель может разместить на земле и промышленное производство. Также экологически чистый участок можно застроить гаражами или складами.
Источник: «Российский аукционный дом»
Источник: «Российский аукционный дом»
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»
В Тюменской области ищут покупателя на 20 гектар земли в экологически чистом районе (вблизи озера Большой Кунчур), на которых новому владельцу предлагают построить коттеджный поселок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральского филиала «Российского аукционного дома». Начальная цена участка — 96 млн рублей. «Земельный участок 20 га под Тюменью. Земля находится в экологически чистом живописном районе, всего в 30 км от Тюмени. Участок может быть использован для жилищного строительства. Инвестор может построить коттеджный поселок, или же размежевать территорию под индивидуальную застройку и в дальнейшем продать участки по отдельности», — рассказали URA.RU в пресс-службе РАД. Земля находится в поселке Кунчур Нижнетавдинского района области, вблизи озера Большой Кунчур. Начальная цена за 200 000 квадратных метров составляет 96 млн рублей. Плюсами предложения в РАД называют то, что вблизи участка проходит федеральная трасса Р-404 (Тюмень — ХМАО), а также инфраструктуру поселка. В нем есть магазин, школа, медучреждение и прочие объекты для жизни. Как отмечается в информации о лоте, вместо коттеджей покупатель может разместить на земле и промышленное производство. Также экологически чистый участок можно застроить гаражами или складами.