Под Тюменью ищут покупателей на элитную землю. Фото

В Тюменской области элитную землю под коттеджный поселок продают почти за 100 млн рублей

20 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Землю вблизи тюменского села инвестору предлагают застроить коттеджами Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Тюменской области ищут покупателя на 20 гектар земли в экологически чистом районе (вблизи озера Большой Кунчур), на которых новому владельцу предлагают построить коттеджный поселок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральского филиала «Российского аукционного дома». Начальная цена участка — 96 млн рублей. «Земельный участок 20 га под Тюменью. Земля находится в экологически чистом живописном районе, всего в 30 км от Тюмени. Участок может быть использован для жилищного строительства. Инвестор может построить коттеджный поселок, или же размежевать территорию под индивидуальную застройку и в дальнейшем продать участки по отдельности», — рассказали URA.RU в пресс-службе РАД. Земля находится в поселке Кунчур Нижнетавдинского района области, вблизи озера Большой Кунчур. Начальная цена за 200 000 квадратных метров составляет 96 млн рублей. Плюсами предложения в РАД называют то, что вблизи участка проходит федеральная трасса Р-404 (Тюмень — ХМАО), а также инфраструктуру поселка. В нем есть магазин, школа, медучреждение и прочие объекты для жизни. Как отмечается в информации о лоте, вместо коттеджей покупатель может разместить на земле и промышленное производство. Также экологически чистый участок можно застроить гаражами или складами. Источник: «Российский аукционный дом» Источник: «Российский аукционный дом»

В Тюменской области ищут покупателя на 20 гектар земли в экологически чистом районе (вблизи озера Большой Кунчур), на которых новому владельцу предлагают построить коттеджный поселок. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральского филиала «Российского аукционного дома». Начальная цена участка — 96 млн рублей. «Земельный участок 20 га под Тюменью. Земля находится в экологически чистом живописном районе, всего в 30 км от Тюмени. Участок может быть использован для жилищного строительства. Инвестор может построить коттеджный поселок, или же размежевать территорию под индивидуальную застройку и в дальнейшем продать участки по отдельности», — рассказали URA.RU в пресс-службе РАД. Земля находится в поселке Кунчур Нижнетавдинского района области, вблизи озера Большой Кунчур. Начальная цена за 200 000 квадратных метров составляет 96 млн рублей. Плюсами предложения в РАД называют то, что вблизи участка проходит федеральная трасса Р-404 (Тюмень — ХМАО), а также инфраструктуру поселка. В нем есть магазин, школа, медучреждение и прочие объекты для жизни. Как отмечается в информации о лоте, вместо коттеджей покупатель может разместить на земле и промышленное производство. Также экологически чистый участок можно застроить гаражами или складами.