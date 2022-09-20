В Казахстане и Вьетнаме перестали принимать карты «Мир»

21 сентября 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

В Казахстане и Вьетнаме приостановили прием карт «Мир» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кредитные организации Казахстана и Вьетнама, которые ранее принимали карты «Мир», вслед за турецкими банками перестали работать с российской платежной системой. Это следует из материала «Известий». «В колл-центре вьетнамского BIDV сообщили, что больше не принимают карты российской платежной системы «Мир» <…> BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет. В Народном банке Казахстана («Халык банк») также перестали принимать карты «Мир», — говорится в материале. Уточняется, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. На фоне санкций со стороны Запада международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России, граждане РФ также лишились возможности совершать покупки за рубежом. Иностранные банки начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». Карты этой платежной системы принимались в 10 странах мира, в том числе Турции. Россия активно ведет переговоры со странами Ближнего Востока по поводу возможности использования карт «Мир», однако сообщалось, что этому могут помешать США.

Кредитные организации Казахстана и Вьетнама, которые ранее принимали карты «Мир», вслед за турецкими банками перестали работать с российской платежной системой. Это следует из материала «Известий». «В колл-центре вьетнамского BIDV сообщили, что больше не принимают карты российской платежной системы «Мир» <…> BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет. В Народном банке Казахстана («Халык банк») также перестали принимать карты «Мир», — говорится в материале. Уточняется, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. На фоне санкций со стороны Запада международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России, граждане РФ также лишились возможности совершать покупки за рубежом. Иностранные банки начали работу с российской платежной системой (ПС) «Мир». Карты этой платежной системы принимались в 10 странах мира, в том числе Турции. Россия активно ведет переговоры со странами Ближнего Востока по поводу возможности использования карт «Мир», однако сообщалось, что этому могут помешать США.