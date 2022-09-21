21 сентября 2022

Тюменские силовики проверят зоопарк, в котором отрицали нападение медведя на человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк в Мелитополе
В тюменском зоопарке медведь напал на человека Фото:

Прокуратура Тюменской области организовала проверку зоопарка, расположенного на территории базы отдыха «Сосновый бор». Об этом URA.RU cообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало, что в зоопарке из клетки вырвался медведь и напал на человека, администрация заведения отрицает этот факт.

«Сегодня в ряде СМИ размещена публикация о том, что медведь сбежал из зоопарка и напал на человека. Прокуратурой области дано поручение прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту, выяснить обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев, в происшествии пострадал начальник зоопарка. Сейчас мужчина находится в реанимации.

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Прокуратура Тюменской области организовала проверку зоопарка, расположенного на территории базы отдыха «Сосновый бор». Об этом URA.RU cообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало, что в зоопарке из клетки вырвался медведь и напал на человека, администрация заведения отрицает этот факт. «Сегодня в ряде СМИ размещена публикация о том, что медведь сбежал из зоопарка и напал на человека. Прокуратурой области дано поручение прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту, выяснить обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве. По словам очевидцев, в происшествии пострадал начальник зоопарка. Сейчас мужчина находится в реанимации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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