Тюменские силовики проверят зоопарк, в котором отрицали нападение медведя на человека

В тюменском зоопарке медведь напал на человека Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Прокуратура Тюменской области организовала проверку зоопарка, расположенного на территории базы отдыха «Сосновый бор». Об этом URA.RU cообщили в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало, что в зоопарке из клетки вырвался медведь и напал на человека, администрация заведения отрицает этот факт.

«Сегодня в ряде СМИ размещена публикация о том, что медведь сбежал из зоопарка и напал на человека. Прокуратурой области дано поручение прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту, выяснить обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев, в происшествии пострадал начальник зоопарка. Сейчас мужчина находится в реанимации.