21 сентября 2022

В Тюмени медведь сбежал из зоопарка и напал на человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Контактный зоопарк. Челябинск., зоопарк, медведь
По словам свидетелей, медведь сбежал из клетки в зоопарке на базе отдыха «Сосновый бор» Фото:

На территории базы отдыха «Сосновый бор» сбежавший из зоопарка медведь напал на человека, из-за чего зверя застрелили. Об этом URA.RU сообщила одна из читательниц. Однако на самой базе информацию отрицают.

«Мы проживали на территории горячего источника „Сосновый Бор“. 21 сентября в 10:30, после завтрака, нас выпускали окольными путями к домикам и строго запретили выходить из них. Объяснили тем, что кто-то сбежал из зоопарка. Через час мы услышали дикие крики о помощи, а затем выстрелы», — рассказала URA.RU тюменка.

По ее словам, в зоопарке забыли закрыть клетку. Из нее выбрался медведь и залез в загон к кабанам. Выгнать животное попытался начальник зоопарка, именно на него и напал зверь.

«Сотрудники кричали „Кто умеет стрелять?“. Потом прозвучали три выстрела и все закончилось. Пострадавшего забрала скорая помощь, он в реанимации. Сам зоопарк закрыли на санитарный день», — добавила собеседница URA.RU.

В «Сосновом бору» URA.RU заявили, что ничего подобного на их территории не происходило: животное не сбегало, и ни на кого не нападало. А санитарный день прошел в плановом режиме.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что 21 сентября в «Сосновый бор» действительно вызывали скорую помощь. Медики госпитализировали оттуда мужчину.

«Вызов поступил в 11:28, прибытие бригады — в 11:50. После оказания первой помощи пациент доставлен в приемное отделение ОКБ 2, переведен в реанимацию. Состояние средней степени тяжести (раны конечностей)», — сообщили URA.RU в ведомстве.

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На территории базы отдыха «Сосновый бор» сбежавший из зоопарка медведь напал на человека, из-за чего зверя застрелили. Об этом URA.RU сообщила одна из читательниц. Однако на самой базе информацию отрицают. «Мы проживали на территории горячего источника „Сосновый Бор“. 21 сентября в 10:30, после завтрака, нас выпускали окольными путями к домикам и строго запретили выходить из них. Объяснили тем, что кто-то сбежал из зоопарка. Через час мы услышали дикие крики о помощи, а затем выстрелы», — рассказала URA.RU тюменка. По ее словам, в зоопарке забыли закрыть клетку. Из нее выбрался медведь и залез в загон к кабанам. Выгнать животное попытался начальник зоопарка, именно на него и напал зверь. «Сотрудники кричали „Кто умеет стрелять?“. Потом прозвучали три выстрела и все закончилось. Пострадавшего забрала скорая помощь, он в реанимации. Сам зоопарк закрыли на санитарный день», — добавила собеседница URA.RU. В «Сосновом бору» URA.RU заявили, что ничего подобного на их территории не происходило: животное не сбегало, и ни на кого не нападало. А санитарный день прошел в плановом режиме. В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству сообщили, что 21 сентября в «Сосновый бор» действительно вызывали скорую помощь. Медики госпитализировали оттуда мужчину. «Вызов поступил в 11:28, прибытие бригады — в 11:50. После оказания первой помощи пациент доставлен в приемное отделение ОКБ 2, переведен в реанимацию. Состояние средней степени тяжести (раны конечностей)», — сообщили URA.RU в ведомстве.
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