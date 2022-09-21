В ЯНАО пожилой житель устроил наркоплантацию

В ЯНАО пожилой житель выращивал у себя дома коноплю

У жителя Ноябрьска дома нашли 136 кустов конопли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске 60-летний местный житель занимался выращиванием наркосодержащих растений в домашних условиях. О задержании наркоплантатора сообщила пресс-служба УМВД ПО ЯНАО.

«В отношении данного гражданина возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства», — сообщается на официальном портале УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным полицейских результате оперативно-розыскных мероприятий было изъято шесть пакетов с марихуаной, массой более 390 грамм и 136 кустов конопли. Ранее URA.RU сообщало о жительнице ЯНАО, устроившей в своей квартире наркопритон.