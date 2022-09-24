Курганцы обижаются, что им не сообщают, где собирать опята. Фото

25 сентября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Женщина поделилась находкой в соцсети Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Многие подписчики группы «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» остались недовольны тем, что автор поста не указала конкретное место, где нашла грибы. В сообщении, которое было опубликовано вечером 25 сентября, указано, что пошел второй слой опят. «Смысл выкладывать фото, если вы не хотите делиться местом сбора?» — стали возмущаться в комментариях. «Где такой урожай? Сегодня только были в районе Введенского, почти ничего не нашли», — поделилась опытом одна из подписчиков паблика. На вопрос корреспондента URA.RU автор поста ответила, что нашла опята на пепелище в СНТ «Малиновка». URA.RU писало ранее, что жительница Курганской области нашла гигантский гриб, но понять, какой именно, не смогла. С просьбой помочь она обратилась к подписчикам одного из telegram-каналов. Также корреспонденты агентства сообщали о курганце, который похвастался большим урожаем грибов. Фото со своей добычей он опубликовал в соцсети. Эти грибы можно встретить как в начале апреля, так и в начале ноября Фото: VK, группа «Инцидент Курган»

Многие подписчики группы «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте» остались недовольны тем, что автор поста не указала конкретное место, где нашла грибы. В сообщении, которое было опубликовано вечером 25 сентября, указано, что пошел второй слой опят. «Смысл выкладывать фото, если вы не хотите делиться местом сбора?» — стали возмущаться в комментариях. «Где такой урожай? Сегодня только были в районе Введенского, почти ничего не нашли», — поделилась опытом одна из подписчиков паблика. На вопрос корреспондента URA.RU автор поста ответила, что нашла опята на пепелище в СНТ «Малиновка». URA.RU писало ранее, что жительница Курганской области нашла гигантский гриб, но понять, какой именно, не смогла. С просьбой помочь она обратилась к подписчикам одного из telegram-каналов. Также корреспонденты агентства сообщали о курганце, который похвастался большим урожаем грибов. Фото со своей добычей он опубликовал в соцсети.