В Тюменской области вырастут прожиточный минимум и МРОТ

При увеличение прожиточного минимума вырастут и соцвыплаты, положенные тюменцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прожиточный минимум в России в целом, и в Тюменской области в частности, планируют увеличить на 3,3% с 1 января 2023 года. О размере индексации сообщает пресс-служба Минтруда РФ. Таким образом, показатель, на основе которого тюменцам рассчитывают суммы выплат и пособий, достигнет 14 378 рублей (+459 рублей).

«С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Проекты законов были поддержаны на заседании правительства РФ и будут внесены в Госдуму», — цитирует министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова пресс-служба ведомства.

В тюменском региональном отделении Фонда социального страхования РФ URA.RU пояснили, что в случае принятия данных проектов, увеличение размеров выплат произойдет и в Тюменской области. «Традиционно, когда подобные решения принимаются на уровне страны, то в регионах также производят индексацию. При этом в Тюменской области будет учтен действующий районный коэффициент», — отметили в ведомстве.

Прожиточный минимум в Тюменской области с 1 января может вырасти до 14 378 рублей. Эта величина применяется для расчета оценки нуждаемости граждан, и влияет на соцвыплаты для семей с детьми, пенсионеров и беременных. Чем выше ПМ, тем выше суммы этих мер поддержки.

Разнится ПМ и для категорий населения. В случае индексации в Тюменской области для трудоспособных граждан он составит 15 672 рубля, для пенсионеров — 12 365, для детей — 14 175.

Что до минимального размера оплаты труда, то сейчас он установлен в размере 15 279 рублей. Индексация увеличит его до 16 242 рублей.

Ранее URA.RU писало, что 1 июня в Тюменской области увеличили размер прожиточного минимума. Индексация составила 10%.