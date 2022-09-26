На референдуме в Екатеринбурге пожилые беженцы с Донбасса встретили земляков со слезами на глазах. Видео

27 сентября 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

27 сентября состоится последний день голосований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Екатеринбурге 26 сентября пожилые беженцы с Донбасса встретили Маргариту, одного из членов комиссии референдума о вхождении ЛДНР в состав РФ, со слезами на глазах. Об этом рассказала Маргарита во время выезда к пенсионерам, которые не смогли самостоятельно приехать на участок для голосования. Видео работы выездной комиссии в telegram-канале опубликовал Центр общественного наблюдения Свердловской области. «Люди настроены оптимистично, доброжелательно. Рады, что все хорошо сложилось. Рады, что здесь оказывают помощь», — рассказала Маргарита. Из-за плохих погодных условий 26 сентября в Екатеринбурге были организованы выезды комиссий к пожилым людям, которые не могут самостоятельно добраться до участка для голосования. Сама Маргарита приехала в Екатеринбург из Донецкой области. Она рассказала, что земляки, к которым она приходила домой, были рады ей. Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Она приехала в Свердловскую область из небольшого города Зугрэса (Донецкая область). На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на улице Крылова, 2. Участок 27 сентября будет открыт с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 26 сентября пожилые беженцы с Донбасса встретили Маргариту, одного из членов комиссии референдума о вхождении ЛДНР в состав РФ, со слезами на глазах. Об этом рассказала Маргарита во время выезда к пенсионерам, которые не смогли самостоятельно приехать на участок для голосования. Видео работы выездной комиссии в telegram-канале опубликовал Центр общественного наблюдения Свердловской области. «Люди настроены оптимистично, доброжелательно. Рады, что все хорошо сложилось. Рады, что здесь оказывают помощь», — рассказала Маргарита. Из-за плохих погодных условий 26 сентября в Екатеринбурге были организованы выезды комиссий к пожилым людям, которые не могут самостоятельно добраться до участка для голосования. Сама Маргарита приехала в Екатеринбург из Донецкой области. Она рассказала, что земляки, к которым она приходила домой, были рады ей. Ранее URA.RU писало про беженку из Донбасса, которая пришла на референдум в Екатеринбурге, потому что очень скучает по дому. Другая участница референдума заявила, что граждане ДНР хотят жить как россияне. Она приехала в Свердловскую область из небольшого города Зугрэса (Донецкая область). На территории Екатеринбурга представители всех четырех УИК работают в здании на улице Крылова, 2. Участок 27 сентября будет открыт с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида со стороны украинского режима.