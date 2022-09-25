Курганских водителей просят пересесть на автобусы из-за плохой погоды

26 сентября 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Из-за резкого похолодания и дождя сотрудники ГИБДД рекомендуют курганцам воспользоваться общественным транспортом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По прогнозам синоптиков в Курганской области 26 и 27 сентября пройдут дожди и мокрый снег, поэтому дорожные полицейские советуют водителям пользоваться общественным транспортом. Об этом говорится на сайте областного управления МВД России. «Согласно прогнозам синоптиков, на территории региона сегодня и завтра пройдет дождь, ожидается мокрый снег. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок, особенно в темное время суток, и по возможности пользоваться общественным транспортом», — указано в сообщении. Также водителям рекомендуют внимательно следить за самочувствием, поскольку из-за изменения погоды возможны перепады давления. В том числе Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание перевозке детей: использовать удерживающие устройства, пристегнутые ремнем безопасности. Что касается пешеходов, то им советуют размещать на одежде светоотражающие элементы, чтобы их можно было заранее заметить на дороге. До этого URA.RU сообщало, что в Кургане и Курганской области ожидается резкое похолодание. На 26 сентября прогнозируется сильный дождь к вечеру, переходящий в мокрый снег. Днем и ночью температура воздуха составит от +4 до +6 градусов.

По прогнозам синоптиков в Курганской области 26 и 27 сентября пройдут дожди и мокрый снег, поэтому дорожные полицейские советуют водителям пользоваться общественным транспортом. Об этом говорится на сайте областного управления МВД России. «Согласно прогнозам синоптиков, на территории региона сегодня и завтра пройдет дождь, ожидается мокрый снег. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям воздержаться от поездок, особенно в темное время суток, и по возможности пользоваться общественным транспортом», — указано в сообщении. Также водителям рекомендуют внимательно следить за самочувствием, поскольку из-за изменения погоды возможны перепады давления. В том числе Госавтоинспекция призывает родителей уделить особое внимание перевозке детей: использовать удерживающие устройства, пристегнутые ремнем безопасности. Что касается пешеходов, то им советуют размещать на одежде светоотражающие элементы, чтобы их можно было заранее заметить на дороге. До этого URA.RU сообщало, что в Кургане и Курганской области ожидается резкое похолодание. На 26 сентября прогнозируется сильный дождь к вечеру, переходящий в мокрый снег. Днем и ночью температура воздуха составит от +4 до +6 градусов.