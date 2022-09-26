26 сентября 2022

Авиакомпании попросили Шойгу об отсрочке от призыва своим сотрудникам

Минтранс РФ попросил Минобороны дать плотам и инженерам отсрочку от частичной мобилизации
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По информации источников, Минобороны этот вопрос поддержало Фото:
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Мобилизация в России

Авиакомпании попросили Минобороны включить в бронь от частичной мобилизации ведущих специалистов гражданской авиации — пилотов и инженеров. Об этом рассказали несколько источников, близких к Минтрансу.

«Обращение министра транспорта к [главе Минобороны Сергею] Шойгу о брони для ключевых специалистов гражданской авиации действительно было направлено», — доложил один из собеседников «Известий». Другой источник сообщил, что МО уже дало согласие на эту просьбу.

Еще один собеседник агентства уведомил, что авиакомпаниям дано поручение составить список профессий и список сотрудников, которых нужно отсрочить от частичной мобилизации. По его словам, отсрочку смогут получить пилоты и технические специалисты, но не бортпроводники.

Ранее Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для соответствующих работников. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил о том, что получить отсрочку от мобилизации могут сотрудники ИТ-компаний, у которых есть высшее образование. В ведомстве уточняли, что сотрудник аккредитованной ИТ-компании, получивший повестку, должен явиться в военкомат с перечнем необходимых документов для того, чтобы разобраться в ситуации.

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Авиакомпании попросили Минобороны включить в бронь от частичной мобилизации ведущих специалистов гражданской авиации — пилотов и инженеров. Об этом рассказали несколько источников, близких к Минтрансу. «Обращение министра транспорта к [главе Минобороны Сергею] Шойгу о брони для ключевых специалистов гражданской авиации действительно было направлено», — доложил один из собеседников «Известий». Другой источник сообщил, что МО уже дало согласие на эту просьбу. Еще один собеседник агентства уведомил, что авиакомпаниям дано поручение составить список профессий и список сотрудников, которых нужно отсрочить от частичной мобилизации. По его словам, отсрочку смогут получить пилоты и технические специалисты, но не бортпроводники. Ранее Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для соответствующих работников. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил о том, что получить отсрочку от мобилизации могут сотрудники ИТ-компаний, у которых есть высшее образование. В ведомстве уточняли, что сотрудник аккредитованной ИТ-компании, получивший повестку, должен явиться в военкомат с перечнем необходимых документов для того, чтобы разобраться в ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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