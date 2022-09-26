26 сентября 2022

Сотрудники МЧС спасли ребенка из горящего офисного центра в Тюмени

Тюменские пожарные вывели из здания шесть человек, включая ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС. Тюмень, пожарная машина, мчс россии
Причины возгорания устанавливаются Фото:

Пожарные Тюмени вывели из горящего помещения ребенка и еще 5 человек. Об этом агентству рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Возгорание произошло в офисном центре, расположенном на 50 лет Октября, 118.

«Сегодня в 12 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в 9-этажном здании по улице 50 лет Октября, 118 произошел пожар в одном из кабинетов на втором этаже. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения провели эвакуацию людей. Было спасено 6 человек, включая одного ребенка», — сообщили в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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Пожарные Тюмени вывели из горящего помещения ребенка и еще 5 человек. Об этом агентству рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Возгорание произошло в офисном центре, расположенном на 50 лет Октября, 118. «Сегодня в 12 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в 9-этажном здании по улице 50 лет Октября, 118 произошел пожар в одном из кабинетов на втором этаже. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения провели эвакуацию людей. Было спасено 6 человек, включая одного ребенка», — сообщили в ведомстве. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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