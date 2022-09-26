Сотрудники МЧС спасли ребенка из горящего офисного центра в Тюмени

Тюменские пожарные вывели из здания шесть человек, включая ребенка

27 сентября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Причины возгорания устанавливаются Фото: Ася Бронникова © URA.RU Пожарные Тюмени вывели из горящего помещения ребенка и еще 5 человек. Об этом агентству рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Возгорание произошло в офисном центре, расположенном на 50 лет Октября, 118. «Сегодня в 12 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в 9-этажном здании по улице 50 лет Октября, 118 произошел пожар в одном из кабинетов на втором этаже. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения провели эвакуацию людей. Было спасено 6 человек, включая одного ребенка», — сообщили в ведомстве. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Пожарные Тюмени вывели из горящего помещения ребенка и еще 5 человек. Об этом агентству рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Возгорание произошло в офисном центре, расположенном на 50 лет Октября, 118. «Сегодня в 12 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в 9-этажном здании по улице 50 лет Октября, 118 произошел пожар в одном из кабинетов на втором этаже. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения провели эвакуацию людей. Было спасено 6 человек, включая одного ребенка», — сообщили в ведомстве. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.