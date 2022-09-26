В Кургане завершилось голосование на референдуме о вхождении ЛДНР в состав России

27 сентября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Участок, на котором проходил референдум, был открыт в курганской школе №17 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Кургане 27 сентября в школе №17 завершил работу участок для голосования на референдуме о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В 16:00 в школе №17, которая расположена в микрорайоне Рябково, закрылся участок для проведения референдума о присоединении освобожденных территорий к РФ. Люди шли активно и с радостью голосовали», — рассказал корреспондент URA.RU. Во время голосования были соблюдены все меры безопасности. На участке находились сотрудники полиции и Росгвардии. Ранее URA.RU писало, что участок открылся в 10:00. Сообщалось, что беженка из ДНР не смогла сдержать эмоций, голосуя на референдуме в Кургане. На участок люди приходили целыми семьями. На территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября прохолодили референдумы о вхождении в состав России на всех освобожденных территориях. Они признаны состоявшимися. Их проведение стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов. Оно проходит в рамках спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

В Кургане 27 сентября в школе №17 завершил работу участок для голосования на референдуме о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В 16:00 в школе №17, которая расположена в микрорайоне Рябково, закрылся участок для проведения референдума о присоединении освобожденных территорий к РФ. Люди шли активно и с радостью голосовали», — рассказал корреспондент URA.RU. Во время голосования были соблюдены все меры безопасности. На участке находились сотрудники полиции и Росгвардии. Ранее URA.RU писало, что участок открылся в 10:00. Сообщалось, что беженка из ДНР не смогла сдержать эмоций, голосуя на референдуме в Кургане. На участок люди приходили целыми семьями. На территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября прохолодили референдумы о вхождении в состав России на всех освобожденных территориях. Они признаны состоявшимися. Их проведение стало возможным после освобождения регионов от ВСУ и нацбатов. Оно проходит в рамках спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.