Житель Донбасса голосовал в ЯНАО за право говорить на русском

27 сентября 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Житель Донбасса пришел на референдум, чтобы поддержать своих (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Житель Донбасса Александр Заблодский, перебравшийся в Салехард, отдал свой голос на референдуме по присоединению Донбасса к России для того, чтобы иметь возможность говорить на русском языке и иметь русскую культуру. Об этом мужчина рассказал URA.RU. «Это родина моя. Как не поддержать своих. <…> У нас все русские. У нас русскоязычный народ, у нас культура русская, а навязывать чужое нам не надо», — сообщил Заблодский. Как рассказал мужчина, он рос на Донбассе и на его родине никто практически не говорит на украинском языке. «Луганск, Донецк, Новороссия, всегда мы были русскими. Всю жизнь я себя помню, я родился в Союзе [СССР] — у нас на украинском даже никто почти не разговаривал. Я украинский язык выучил уже в школе, даже не в школе, а больше в армии», — уточнил Заблодский. Ранее еще одна жительница Донбасса объяснила, почему решил прийти на участок для голосования на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей. По словам женщины, она отдала свой голос за безопасность. Избирательная комиссия ЯНАО помогла организовать на территории округа участки для референдума. Сегодня, 27 сентября, последний день голосования. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Основной целью российских военных является защита жителей Донбасса

Житель Донбасса Александр Заблодский, перебравшийся в Салехард, отдал свой голос на референдуме по присоединению Донбасса к России для того, чтобы иметь возможность говорить на русском языке и иметь русскую культуру. Об этом мужчина рассказал URA.RU. «Это родина моя. Как не поддержать своих. <…> У нас все русские. У нас русскоязычный народ, у нас культура русская, а навязывать чужое нам не надо», — сообщил Заблодский. Как рассказал мужчина, он рос на Донбассе и на его родине никто практически не говорит на украинском языке. «Луганск, Донецк, Новороссия, всегда мы были русскими. Всю жизнь я себя помню, я родился в Союзе [СССР] — у нас на украинском даже никто почти не разговаривал. Я украинский язык выучил уже в школе, даже не в школе, а больше в армии», — уточнил Заблодский. Ранее еще одна жительница Донбасса объяснила, почему решил прийти на участок для голосования на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областей. По словам женщины, она отдала свой голос за безопасность. Избирательная комиссия ЯНАО помогла организовать на территории округа участки для референдума. Сегодня, 27 сентября, последний день голосования. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Основной целью российских военных является защита жителей Донбасса