Уроженка Донбасса проголосовала в ЯНАО, чтобы быть в безопасности

27 сентября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

В ЯНАО заканчивается голосование на референдуме Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жительница Донбасса Ирина Ленгутина, которая сейчас проживает в Салехарде, проголосовала за вступление в Россию, чтобы быть под защитой. Об этом женщина рассказала URA.RU. «Важно [голосование]. Донбасс воюет восемь лет, там уничтожают наш народ. Если бы не Россия там бы уже вырезали весь Донбасс, поэтому мы за вступление в Россию, чтобы быть под защитой, чтобы вместе жить, бороться дальше и вообще работать», — сообщила Ленгутина. Также женщина отметила, что, по ее мнению, Донбасс без России пропадет. «Мы ж не поднимемся», — уточнила Ленгутина. Сама она переехала в Салехард в 2014 году. Сегодня, 27 сентября, идет последний день голосования на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. На территории Ямала избирательная комиссия округа помогла организовать места для голосования иностранным избиркомам. Ранее свои истории о том, почему люди из Донбасса голосуют за вхождение в состав РФ рассказала семейная пара и шахтер в Новом Уренгое. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Главная цель армии РФ — защита мирного населения Донбасса, уверяли власти.

Жительница Донбасса Ирина Ленгутина, которая сейчас проживает в Салехарде, проголосовала за вступление в Россию, чтобы быть под защитой. Об этом женщина рассказала URA.RU. «Важно [голосование]. Донбасс воюет восемь лет, там уничтожают наш народ. Если бы не Россия там бы уже вырезали весь Донбасс, поэтому мы за вступление в Россию, чтобы быть под защитой, чтобы вместе жить, бороться дальше и вообще работать», — сообщила Ленгутина. Также женщина отметила, что, по ее мнению, Донбасс без России пропадет. «Мы ж не поднимемся», — уточнила Ленгутина. Сама она переехала в Салехард в 2014 году. Сегодня, 27 сентября, идет последний день голосования на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. На территории Ямала избирательная комиссия округа помогла организовать места для голосования иностранным избиркомам. Ранее свои истории о том, почему люди из Донбасса голосуют за вхождение в состав РФ рассказала семейная пара и шахтер в Новом Уренгое. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Главная цель армии РФ — защита мирного населения Донбасса, уверяли власти.