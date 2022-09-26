Уроженка Донбасса проголосовала в ЯНАО, чтобы быть в безопасности

Жительница Донбасса Ирина Ленгутина, которая сейчас проживает в Салехарде, проголосовала за вступление в Россию, чтобы быть под защитой. Об этом женщина рассказала URA.RU.
«Важно [голосование]. Донбасс воюет восемь лет, там уничтожают наш народ. Если бы не Россия там бы уже вырезали весь Донбасс, поэтому мы за вступление в Россию, чтобы быть под защитой, чтобы вместе жить, бороться дальше и вообще работать», — сообщила Ленгутина.
Также женщина отметила, что, по ее мнению, Донбасс без России пропадет. «Мы ж не поднимемся», — уточнила Ленгутина. Сама она переехала в Салехард в 2014 году.
Сегодня, 27 сентября, идет последний день голосования на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. На территории Ямала избирательная комиссия округа помогла организовать места для голосования иностранным избиркомам. Ранее свои истории о том, почему люди из Донбасса голосуют за вхождение в состав РФ рассказала семейная пара и шахтер в Новом Уренгое.
Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Главная цель армии РФ — защита мирного населения Донбасса, уверяли власти.
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