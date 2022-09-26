26 сентября 2022

Уроженка Донбасса проголосовала в ЯНАО, чтобы быть в безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый день голосования. Пермь, единый день голосования, уик, избирательный участок, УИК 2744
В ЯНАО заканчивается голосование на референдуме Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жительница Донбасса Ирина Ленгутина, которая сейчас проживает в Салехарде, проголосовала за вступление в Россию, чтобы быть под защитой. Об этом женщина рассказала URA.RU.

«Важно [голосование]. Донбасс воюет восемь лет, там уничтожают наш народ. Если бы не Россия там бы уже вырезали весь Донбасс, поэтому мы за вступление в Россию, чтобы быть под защитой, чтобы вместе жить, бороться дальше и вообще работать», — сообщила Ленгутина.

Также женщина отметила, что, по ее мнению, Донбасс без России пропадет. «Мы ж не поднимемся», — уточнила Ленгутина. Сама она переехала в Салехард в 2014 году.

Сегодня, 27 сентября, идет последний день голосования на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. На территории Ямала избирательная комиссия округа помогла организовать места для голосования иностранным избиркомам. Ранее свои истории о том, почему люди из Донбасса голосуют за вхождение в состав РФ рассказала семейная пара и шахтер в Новом Уренгое.

Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Главная цель армии РФ — защита мирного населения Донбасса, уверяли власти.

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Жительница Донбасса Ирина Ленгутина, которая сейчас проживает в Салехарде, проголосовала за вступление в Россию, чтобы быть под защитой. Об этом женщина рассказала URA.RU. «Важно [голосование]. Донбасс воюет восемь лет, там уничтожают наш народ. Если бы не Россия там бы уже вырезали весь Донбасс, поэтому мы за вступление в Россию, чтобы быть под защитой, чтобы вместе жить, бороться дальше и вообще работать», — сообщила Ленгутина. Также женщина отметила, что, по ее мнению, Донбасс без России пропадет. «Мы ж не поднимемся», — уточнила Ленгутина. Сама она переехала в Салехард в 2014 году. Сегодня, 27 сентября, идет последний день голосования на референдуме по присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей. На территории Ямала избирательная комиссия округа помогла организовать места для голосования иностранным избиркомам. Ранее свои истории о том, почему люди из Донбасса голосуют за вхождение в состав РФ рассказала семейная пара и шахтер в Новом Уренгое. Российские военные с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Главная цель армии РФ — защита мирного населения Донбасса, уверяли власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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