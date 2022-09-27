27 сентября 2022

У начальника тюменской Госавтоинспекции появился новый зам

Василий Ренцанов назначен заместителем начальника тюменского УГИБДД
© Служба новостей «URA.RU»
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В руководстве областной Госавтоинспекции — новое назначение Фото:

Василий Ренцанов назначен заместителем начальника управления ГИБДД по Тюменской области. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

«Приказом начальника УМВД России по Тюменской области заместителем начальника Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области назначен подполковник полиции Василий Александрович Ренцанов», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что Василий Ренцанов начал службу в силовых структурах в 2003 году. В разное время работал в УВД Центрального округа Тюмени, миграционной службе, полку ДПС УМВД по Тюменской области. До назначения на новую должность был начальником отдела ГИБДД по Тюмени.

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Василий Ренцанов назначен заместителем начальника управления ГИБДД по Тюменской области. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «Приказом начальника УМВД России по Тюменской области заместителем начальника Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области назначен подполковник полиции Василий Александрович Ренцанов», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что Василий Ренцанов начал службу в силовых структурах в 2003 году. В разное время работал в УВД Центрального округа Тюмени, миграционной службе, полку ДПС УМВД по Тюменской области. До назначения на новую должность был начальником отдела ГИБДД по Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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