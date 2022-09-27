У начальника тюменской Госавтоинспекции появился новый зам

Василий Ренцанов назначен заместителем начальника тюменского УГИБДД

28 сентября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

В руководстве областной Госавтоинспекции — новое назначение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Василий Ренцанов назначен заместителем начальника управления ГИБДД по Тюменской области. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «Приказом начальника УМВД России по Тюменской области заместителем начальника Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области назначен подполковник полиции Василий Александрович Ренцанов», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что Василий Ренцанов начал службу в силовых структурах в 2003 году. В разное время работал в УВД Центрального округа Тюмени, миграционной службе, полку ДПС УМВД по Тюменской области. До назначения на новую должность был начальником отдела ГИБДД по Тюмени.

Василий Ренцанов назначен заместителем начальника управления ГИБДД по Тюменской области. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «Приказом начальника УМВД России по Тюменской области заместителем начальника Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области назначен подполковник полиции Василий Александрович Ренцанов», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что Василий Ренцанов начал службу в силовых структурах в 2003 году. В разное время работал в УВД Центрального округа Тюмени, миграционной службе, полку ДПС УМВД по Тюменской области. До назначения на новую должность был начальником отдела ГИБДД по Тюмени.