У начальника тюменской Госавтоинспекции появился новый зам

Василий Ренцанов назначен заместителем начальника управления ГИБДД по Тюменской области. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
«Приказом начальника УМВД России по Тюменской области заместителем начальника Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области назначен подполковник полиции Василий Александрович Ренцанов», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.
Там добавили, что Василий Ренцанов начал службу в силовых структурах в 2003 году. В разное время работал в УВД Центрального округа Тюмени, миграционной службе, полку ДПС УМВД по Тюменской области. До назначения на новую должность был начальником отдела ГИБДД по Тюмени.
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