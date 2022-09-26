Губернатор Шумков определил, какую помощь получат семьи мобилизованных

В Курганской области семьям мобилизованных окажут психологическую и юридическую помощь

27 сентября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков подписал постановление об оказании помощи семьям мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Курганской области Вадим Шумков определил, что семьи мобилизованных вне очереди получат социальную, медицинскую, психологическую, педагогическую и юридическую помощь. Данное постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Предусмотреть семьям граждан РФ, призванных военным комиссариатом Курганской области на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента <…> внеочередное предоставление социальных услуг и сопровождения, а также медицинской, психологической, педагогической, юридической помощи», — говорится в опубликованном документе. Членами семьи мобилизованного гражданина являются супруга, его родители, несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23-х лет, которые учатся очно в вузах, дети, ставшие инвалидами до 18 лет. Главное управление социальной защиты населения будет вести учет таких семей и организовывать их социальное обслуживание. Областному департаменту финансов поручено определить источники финансирования на эти цели. Контролировать данное постановление будет заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. Ранее URA.RU писало, что Шумков побывал на пункте отправки земляков, призванных в армию по частичной мобилизации. Он распорядился, чтобы будущие военнослужащие получили походную амуницию и все необходимое. Те граждане, у которых имелись нерешенные бытовые и семейные проблемы, могли заполнить заявления для их решения. В России частичная мобилизация объявлена 21 сентября. Указ подписал президент страны Владимир Путин. На службу планируется призвать порядка 300 тысяч человек, или 1% от всего резерва. Данное решение связано с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков определил, что семьи мобилизованных вне очереди получат социальную, медицинскую, психологическую, педагогическую и юридическую помощь. Данное постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Предусмотреть семьям граждан РФ, призванных военным комиссариатом Курганской области на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента <…> внеочередное предоставление социальных услуг и сопровождения, а также медицинской, психологической, педагогической, юридической помощи», — говорится в опубликованном документе. Членами семьи мобилизованного гражданина являются супруга, его родители, несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23-х лет, которые учатся очно в вузах, дети, ставшие инвалидами до 18 лет. Главное управление социальной защиты населения будет вести учет таких семей и организовывать их социальное обслуживание. Областному департаменту финансов поручено определить источники финансирования на эти цели. Контролировать данное постановление будет заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. Ранее URA.RU писало, что Шумков побывал на пункте отправки земляков, призванных в армию по частичной мобилизации. Он распорядился, чтобы будущие военнослужащие получили походную амуницию и все необходимое. Те граждане, у которых имелись нерешенные бытовые и семейные проблемы, могли заполнить заявления для их решения. В России частичная мобилизация объявлена 21 сентября. Указ подписал президент страны Владимир Путин. На службу планируется призвать порядка 300 тысяч человек, или 1% от всего резерва. Данное решение связано с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.