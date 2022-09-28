В Тюмени проведут митинг в поддержку итогов референдума в ЛДНР

Мероприятие будет проходить в Тюмени 30 сентября на Цветном бульваре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Тюмени на Цветном бульваре 30 сентября состоится акция «Вместе навсегда» в поддержку итогов референдума о вхождении территорий ЛДНР в состав России. Соответствующую информацию URA.RU предоставили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Акция „Вместе навсегда“ состоится 30 сентября в 16 часов на Цветном бульваре. Мероприятие проводится в поддержку восстановления исторической справедливости — возращения территорий Новороссии, в поддержку жителей регионов, сделавших свой выбор „вернуться домой, на Родину“, а также в поддержку специальной военной операции», — рассказали в информационном центре.

Председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев считает, что сила России в ее единстве. «Сегодня люди в Новороссии мужественно отстояли свое право быть частью России. Теперь мы вместе, сообща, будем бороться за нашу страну, ее будущее, будущее детей. В единстве наша сила, залог побед и мира», — пояснил он. Помимо жителей и гостей города, в акции примут участие представители политических партий, общественных организаций, национально-культурных автономий.

Ранее URA.RU писало о том, что тысячи жителей и гостей города собрались в центре Тюмени на патриотической акции «Своих не бросаем». Митинг проходит в поддержку специальной военной операции, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, а также в поддержку референдумов о включении освобожденных территорий Украины в состав РФ.