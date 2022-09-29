Мэр Кургана лично помогала мобилизованным при отправке

Собранность и умение организовывать людей Елены Ситниковой впечатлили курганских военных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава города Кургана Елена Ситникова впечатлила военных слаженной работой и организацией людей во время отправки мобилизованных. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующих при отправках курганцев, призванных в рамках частичной мобилизации.

«Ситникова умело координировала организацию в первый день отправки, когда еще многие не понимали, как лучше все организовать. Действия мэра впечатлили даже военных. Она была в самом эпицентре событий, среди людей и автобусов. Где-то сама подсказывала родственникам, куда нужно подойти, и что делать», — рассказывает корреспондент URA.RU.

В том числе, в течение всех дней отправки с 27 сентября сотрудники мэрии дежурили на пунктах сборов. Они помогали в координации провожающих и мобилизованных и решении важных вопросов.

До этого URA.RU писало, что призванные по частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение. Отправка мужчин от Лебяжьевского, Каргапольского и Петуховского округов проходил 29 сентября от курганского центра досуга и творчества «Спутник». Всех мобилизованных правительство региона по указанию губернатора Вадима Шумкова обеспечивает всем необходимым.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.