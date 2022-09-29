Глава города Кургана Елена Ситникова впечатлила военных слаженной работой и организацией людей во время отправки мобилизованных. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующих при отправках курганцев, призванных в рамках частичной мобилизации.
«Ситникова умело координировала организацию в первый день отправки, когда еще многие не понимали, как лучше все организовать. Действия мэра впечатлили даже военных. Она была в самом эпицентре событий, среди людей и автобусов. Где-то сама подсказывала родственникам, куда нужно подойти, и что делать», — рассказывает корреспондент URA.RU.
В том числе, в течение всех дней отправки с 27 сентября сотрудники мэрии дежурили на пунктах сборов. Они помогали в координации провожающих и мобилизованных и решении важных вопросов.
До этого URA.RU писало, что призванные по частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение. Отправка мужчин от Лебяжьевского, Каргапольского и Петуховского округов проходил 29 сентября от курганского центра досуга и творчества «Спутник». Всех мобилизованных правительство региона по указанию губернатора Вадима Шумкова обеспечивает всем необходимым.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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Глава города Кургана Елена Ситникова впечатлила военных слаженной работой и организацией людей во время отправки мобилизованных. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующих при отправках курганцев, призванных в рамках частичной мобилизации. «Ситникова умело координировала организацию в первый день отправки, когда еще многие не понимали, как лучше все организовать. Действия мэра впечатлили даже военных. Она была в самом эпицентре событий, среди людей и автобусов. Где-то сама подсказывала родственникам, куда нужно подойти, и что делать», — рассказывает корреспондент URA.RU. В том числе, в течение всех дней отправки с 27 сентября сотрудники мэрии дежурили на пунктах сборов. Они помогали в координации провожающих и мобилизованных и решении важных вопросов. До этого URA.RU писало, что призванные по частичной мобилизации жители Курганской области признались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение. Отправка мужчин от Лебяжьевского, Каргапольского и Петуховского округов проходил 29 сентября от курганского центра досуга и творчества «Спутник». Всех мобилизованных правительство региона по указанию губернатора Вадима Шумкова обеспечивает всем необходимым. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.