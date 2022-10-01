01 октября 2022
30 сентября 2022

Курганцы в соцсетях жалуются на отсутствие тепла в квартирах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилье для детей сирот. Курган, обогреватель, калорифер, тепло в доме
Курганцы в соцсетях пишут, что в квартирах холодно и приходится включать обогреватели Фото:

Жители Кургана возмущаются, что в их дома еще не поступило отопление. Комментарии о том, что в квартирах холодно, оставили пользователи социальной сети «ВКонтакте». Судя по отзывам, речь идет об отсутствии тепла в разных районах города.

«На улице Коли Мяготина нет тепла», — пишет Лев Казадаев в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Исходя из того, что трубы лежат по обе стороны от улицы Красина уже довольно давно… Лично я включила уже обогреватель, а то коты чихать начали», — оставила комментарий другой пользователь. «На Карла Маркса, 137 нет горячей воды с 11 мая и тепла тоже нет! И, когда будет, неизвестно!», — пожаловалась Наталья Шкуро.

Другие пользователи отмечают, что в том числе отопления нет в домах, находящихся возле ТЦ «Рио» в Западном районе Кургана, а также по улице Сухэ-Батора, в 6-м микрорайоне и Макушинском районе. В департаменте ЖКХ городской администрации, в свою очередь, прокомментировали, что «отопление в жилые дома начало поступать ранее намеченных сроков, с 29 сентября. Работы по запуску отопления будут продолжены и в выходные дни». В мэрии также отчитались, что по состоянию на 1 октября были запущены 124 теплопункта и 18 котельных, тепло подано в 236 учреждений социальной сферы.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Жители Кургана возмущаются, что в их дома еще не поступило отопление. Комментарии о том, что в квартирах холодно, оставили пользователи социальной сети «ВКонтакте». Судя по отзывам, речь идет об отсутствии тепла в разных районах города. «На улице Коли Мяготина нет тепла», — пишет Лев Казадаев в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Исходя из того, что трубы лежат по обе стороны от улицы Красина уже довольно давно… Лично я включила уже обогреватель, а то коты чихать начали», — оставила комментарий другой пользователь. «На Карла Маркса, 137 нет горячей воды с 11 мая и тепла тоже нет! И, когда будет, неизвестно!», — пожаловалась Наталья Шкуро. Другие пользователи отмечают, что в том числе отопления нет в домах, находящихся возле ТЦ «Рио» в Западном районе Кургана, а также по улице Сухэ-Батора, в 6-м микрорайоне и Макушинском районе. В департаменте ЖКХ городской администрации, в свою очередь, прокомментировали, что «отопление в жилые дома начало поступать ранее намеченных сроков, с 29 сентября. Работы по запуску отопления будут продолжены и в выходные дни». В мэрии также отчитались, что по состоянию на 1 октября были запущены 124 теплопункта и 18 котельных, тепло подано в 236 учреждений социальной сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...