Курганцы в соцсетях жалуются на отсутствие тепла в квартирах

02 октября 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Курганцы в соцсетях пишут, что в квартирах холодно и приходится включать обогреватели Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Кургана возмущаются, что в их дома еще не поступило отопление. Комментарии о том, что в квартирах холодно, оставили пользователи социальной сети «ВКонтакте». Судя по отзывам, речь идет об отсутствии тепла в разных районах города. «На улице Коли Мяготина нет тепла», — пишет Лев Казадаев в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Исходя из того, что трубы лежат по обе стороны от улицы Красина уже довольно давно… Лично я включила уже обогреватель, а то коты чихать начали», — оставила комментарий другой пользователь. «На Карла Маркса, 137 нет горячей воды с 11 мая и тепла тоже нет! И, когда будет, неизвестно!», — пожаловалась Наталья Шкуро. Другие пользователи отмечают, что в том числе отопления нет в домах, находящихся возле ТЦ «Рио» в Западном районе Кургана, а также по улице Сухэ-Батора, в 6-м микрорайоне и Макушинском районе. В департаменте ЖКХ городской администрации, в свою очередь, прокомментировали, что «отопление в жилые дома начало поступать ранее намеченных сроков, с 29 сентября. Работы по запуску отопления будут продолжены и в выходные дни». В мэрии также отчитались, что по состоянию на 1 октября были запущены 124 теплопункта и 18 котельных, тепло подано в 236 учреждений социальной сферы.

Жители Кургана возмущаются, что в их дома еще не поступило отопление. Комментарии о том, что в квартирах холодно, оставили пользователи социальной сети «ВКонтакте». Судя по отзывам, речь идет об отсутствии тепла в разных районах города. «На улице Коли Мяготина нет тепла», — пишет Лев Казадаев в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Исходя из того, что трубы лежат по обе стороны от улицы Красина уже довольно давно… Лично я включила уже обогреватель, а то коты чихать начали», — оставила комментарий другой пользователь. «На Карла Маркса, 137 нет горячей воды с 11 мая и тепла тоже нет! И, когда будет, неизвестно!», — пожаловалась Наталья Шкуро. Другие пользователи отмечают, что в том числе отопления нет в домах, находящихся возле ТЦ «Рио» в Западном районе Кургана, а также по улице Сухэ-Батора, в 6-м микрорайоне и Макушинском районе. В департаменте ЖКХ городской администрации, в свою очередь, прокомментировали, что «отопление в жилые дома начало поступать ранее намеченных сроков, с 29 сентября. Работы по запуску отопления будут продолжены и в выходные дни». В мэрии также отчитались, что по состоянию на 1 октября были запущены 124 теплопункта и 18 котельных, тепло подано в 236 учреждений социальной сферы.