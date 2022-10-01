01 октября 2022
30 сентября 2022

«Мост дураков» около Тюмени перекроют. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство моста через Туру в районе Лесобазы. Восточный обход. Тюмень, мост, путепровод, объезд
Участок дороги перекроют приблизительно на полмесяца (архивное фото) Фото:

В поселке Боровском Тюменского района временно перекроют автомобильный проезд под железнодорожными путями, который также известен как «мост дураков». Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области. Данный участок дороги известен из-за аварий грузовых машин, водители которых не замечают знака ограничения по высоте.

«Сегодня будет ограничено движение транспорта по улице Островского в поселке Боровском, под железнодорожным мостом, в связи с укладкой асфальта на автодороге и заменой металлических конструкций габаритных ворот», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что дорогу перекроют до 15 октября, однако сроки предварительные.

Ранее URA.RU сообщало, что на «мосту дураков» решили усилить меры безопасности после очередного ДТП. Авария случилась из-за водителя, который ехал туда по рекомендациям навигатора.

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В поселке Боровском Тюменского района временно перекроют автомобильный проезд под железнодорожными путями, который также известен как «мост дураков». Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области. Данный участок дороги известен из-за аварий грузовых машин, водители которых не замечают знака ограничения по высоте. «Сегодня будет ограничено движение транспорта по улице Островского в поселке Боровском, под железнодорожным мостом, в связи с укладкой асфальта на автодороге и заменой металлических конструкций габаритных ворот», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что дорогу перекроют до 15 октября, однако сроки предварительные. Ранее URA.RU сообщало, что на «мосту дураков» решили усилить меры безопасности после очередного ДТП. Авария случилась из-за водителя, который ехал туда по рекомендациям навигатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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