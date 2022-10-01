Участок дороги перекроют приблизительно на полмесяца (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В поселке Боровском Тюменского района временно перекроют автомобильный проезд под железнодорожными путями, который также известен как «мост дураков». Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области. Данный участок дороги известен из-за аварий грузовых машин, водители которых не замечают знака ограничения по высоте.

«Сегодня будет ограничено движение транспорта по улице Островского в поселке Боровском, под железнодорожным мостом, в связи с укладкой асфальта на автодороге и заменой металлических конструкций габаритных ворот», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Там уточнили, что дорогу перекроют до 15 октября, однако сроки предварительные.

Ранее URA.RU сообщало, что на «мосту дураков» решили усилить меры безопасности после очередного ДТП. Авария случилась из-за водителя, который ехал туда по рекомендациям навигатора.

Фото: telegram-канал УГИБДД по Тюменской области